Palut mu, Tekke mi? İlk peşindeler!

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk kupası, 41. kez Türk teknik adamın ellerinde yükselecek. Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 64. Türkiye Kupası, Trabzonspor ile Tümosan Konyaspor arasında 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45’te Antalya'da oynanacak final maçıyla sahibini bulacak. Türkiye'nin en prestijli 2. ulusal turnuvasında geride kalan 63 sezonda 44 farklı teknik adam şampiyonluk sevinci yaşadı. Kupa tarihinde Türk teknik adamlar, 40 kez mutlu sona ulaştı. Türk teknik direktörleri Almanlar 5, İngilizler 4, Yugoslavlar 3, Fransızlar 2, Belçika, Brezilya, Galler, İtalya, İskoçya, Macaristan, Romanya, Hollanda ve Portekizli teknik adamlar birer şampiyonlukla takip etti. 64. Türkiye Kupası'nı ya Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ya da Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut kazanacak. Her iki sonuçta da Türk teknik adamların kupada şampiyonluk sayısı 41'e yükselecek.

Fatih Tekke ve İlhan Palut ilk peşinde

Fatih Tekke ve İlhan Palut, ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanmak için sahada olacak. Futbolculuk kariyerinde Trabzonspor formasıyla 3, Beşiktaş formasıyla 1 kez olmak üzere organizasyonda 4 şampiyonluk sevinci yaşayan Tekke, teknik adamlık kariyerinde ilk kupasını almaya çalışacak. İlhan Palut da kariyerinin en büyük başarısını yakalamak için yarın takımının başında sahada olacak.