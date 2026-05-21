Palut mu, Tekke mi? İlk peşindeler!
Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk kupası, 41. kez Türk teknik adamın ellerinde havaya kaldırılacak
Haberin Özeti
- • Ziraat Türkiye Kupası finali, 22 Mayıs Cuma Antalya'da Trabzonspor ile Tümosan Konyaspor arasında oynanacak ve kupa 41. kez Türk teknik adamın olacak.
- • Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, kariyerlerinin ilk Türkiye Kupası şampiyonluğunu kazanmak için mücadele edecek.
- • Kupa tarihinde daha önce 40 kez şampiyonluk yaşayan Türk teknik adamlar, bu finalle birlikte toplam şampiyonluk sayılarını 41'e yükseltmiş olacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk kupası, 41. kez Türk teknik adamın ellerinde yükselecek. Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 64. Türkiye Kupası, Trabzonspor ile Tümosan Konyaspor arasında 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45’te Antalya'da oynanacak final maçıyla sahibini bulacak. Türkiye'nin en prestijli 2. ulusal turnuvasında geride kalan 63 sezonda 44 farklı teknik adam şampiyonluk sevinci yaşadı. Kupa tarihinde Türk teknik adamlar, 40 kez mutlu sona ulaştı. Türk teknik direktörleri Almanlar 5, İngilizler 4, Yugoslavlar 3, Fransızlar 2, Belçika, Brezilya, Galler, İtalya, İskoçya, Macaristan, Romanya, Hollanda ve Portekizli teknik adamlar birer şampiyonlukla takip etti. 64. Türkiye Kupası'nı ya Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ya da Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut kazanacak. Her iki sonuçta da Türk teknik adamların kupada şampiyonluk sayısı 41'e yükselecek.
Fatih Tekke ve İlhan Palut ilk peşinde
Fatih Tekke ve İlhan Palut, ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanmak için sahada olacak. Futbolculuk kariyerinde Trabzonspor formasıyla 3, Beşiktaş formasıyla 1 kez olmak üzere organizasyonda 4 şampiyonluk sevinci yaşayan Tekke, teknik adamlık kariyerinde ilk kupasını almaya çalışacak. İlhan Palut da kariyerinin en büyük başarısını yakalamak için yarın takımının başında sahada olacak.