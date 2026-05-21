Olaigbe Konyaspor'da kalacak mı?

Trabzonspor Başkanı Doğan, Kazeem Olaigbe'nin opsiyonunun zorunlu olduğunu açıkladı

Tümosan Konyaspor, devre arasında Trabzonspor'dan Kazeem Olaigbe'yi kiralık olarak renklerine bağlamıştı. Transfer detayları kafa karıştıran Olaigbe konusunda net bilgiyi Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açıkladı ve 23 yaşındaki kanat oyuncusunun zorunlu satın alma opsiyonunun devreye gireceğini kaydetti. Yeşil-beyazlılar, Olaigbe ile böylece 30 Haziran 2030'a kadar sözleşme imzalamış olacak. HT Spor yayınına katılan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, “Kazeem Olaigbe Konyaspor'da devam edecek ve geri dönüşü yok. Opsiyon zorunlu hale geliyor. 3.5 milyon Euro bedelle yüzde 50'si artık Konyaspor'da” dedi. 

