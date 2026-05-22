Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 22 Mayıs Cuma günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 22 Mayıs Cuma günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
Konya'daki nöbetçi eczaneler;
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
ŞİFA ECZANESİ
NİŞANTAŞ MAHALLESİ DR. MEHMET HULUSİ BAYBAL CADDESİ ARAS SİTESİ A BLOK NO:20A SELÇUKLU
(MAKRO (ESKİ AFRA) MARKET VE 4. NOTER YANI, SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI ARKASI)
0506 383 42 42
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
ZEYNEP YILMAZ ECZANESİ
SELÇUK MAHALLESİ HARZAMİ SOKAK A BLOK NO:7B SELÇUKLU
(ŞEKER FABRİKASI NİZAMİYE GİRİŞİ)
0332 312 92 62
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
MUSTAFA SAVRAN ECZANESİ
KÖYCEĞİZ MH. BEYŞEHİR CD. NO:240 MERAM
(MERAM TIP FAKÜLTESİ (ESKİ BİNA) ÇOCUK ACİL KARŞISI)
0332 323 01 24
4. BÖLGE (MERAM)
HÜLYA EKMEKÇİ ECZANESİ
HAVZAN MH. ESKİ MERAM CD. NO:26D MERAM
(HAVZAN MİGROS YANI)
0507 629 21 78
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
ULUKAN ECZANESİ
KEYKUBAT MAHALLESİ KIRBAŞI CADDESİ NO:49A-B KARATAY
(43 NOLU ASM KARŞISI)
0332 233 34 20
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
ULUCAN ECZANESİ
SAHİPATA MAH. HAL SOKAK NO:2B MERAM
(KIZILAY KONYA HASTANESİ YANI)
0332 350 10 15
7. BÖLGE (KARATAY)
REYYAN ECZANESİ
HACIVEYİSZADE MAHALLESİ GÜRŞEHİR SOKAK NO:1B KARATAY
(FETİH CADDESİ, FETİH CAMİİ YANI)
0332 355 25 00
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
ÖZALKENT ECZANESİ
MEHMET AKİF MAHALLESİ DEMİRHAN CADDESİ NO:84B SELÇUKLU
(ÖZALKENT SAĞLIK OCAĞI YANI, ÖZALKENT POSTANESİ YANI)
0332 235 42 45
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
EYÜP SULTAN ECZANESİ
CUMHURİYET MAHALLESİ KANDİL SOKAK NO:6D SELÇUKLU
(ZEKİ ALTINDAĞ SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI)
0332 248 24 84
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
SETENAY ECZANESİ
YAZIR MAHALLESİ BATIHAN SOKAK NO:5A-5B SELÇUKLU
(AKINSOFT ARKASI)
0332 261 13 59
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
SAYGILI ECZANESİ
KOSAVA MAHALLESİ VEYSEL KARANİ CADDESİ TOLUHAN SİTESİ 2. GİRİŞ NO:116L-116K SELÇUKLU
(FARABİ HASTANESİ AŞAĞISI, CADDE ÜZERİ A101 YANI)
0332 255 55 77
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
AYDIN ECZANESİ
SARIYAKUP MAHALLESİ BÜYÜKKUMKÖPRÜ CADDESİ NO:48A KARATAY
(12 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI, MENGENE ADESE KARŞISI)
0332 352 48 85