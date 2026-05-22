Konyaspor kaptanı net konuştu: Sözümüzü tutmak istiyoruz

Bugün Antalya'da oynanacak olan 64. Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesinde Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda, düzenlenen toplantıda konuşan yeşil beyazlı takımın kaptanı Adil Demirbağ karşılaşma ile ilgili şunları söyledi:

‘Ben öncelikle sezon başına dönmek istiyorum. Biz takım arkadaşlarımızla kamp dönemi sürecinde birbirimize bir söz vermiştik. İnşallah Avrupa Kupalarını oynayacak seviyelerde ligi bitiririz demiştik. Bunu normal sezonda ne yazık ki başaramadık. Bildiğiniz gibi sezon içerisinde çok inişli-çıkışlı performanslarımız oldu. Ama ikinci yarıdan itibaren İlhan hocamızın da gelişiyle birlikte çok önemli maçlar kazandık. Bugünlere geldik. Benim de önceliğim meslektaşım Savic’in de dediği gibi centilmenlik içerisinde geçen bir maç olması. Saha dışında arkadaşız ama saha içinde hepimiz rakibiz.

KUPAYA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR

Ben takım arkadaşlarımın adına da söylüyorum. Sezon başında kendimize verdiğimiz Avrupa sözünü yarın kazanarak tutmak istiyoruz. Finalde kupayı Konya’ya götürmek istiyoruz. Çünkü bu kupaya şehrimizin ve takımımızın çok ihtiyacı var. Çok büyük konuşmak istemiyorum ama inşallah en azından kendi adıma şunun sözünü veriyorum. Sahada en az iki kişilik oynayarak kupayı kazanmak ve kupayı Konya’ya taraftarlarımıza, camiamıza götürmek istiyoruz. Bunu da başarmak adına elimizden gelenin fazlasını yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın’