Palut: Kupayı Konya'ya getirmek istiyoruz

Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak 64. Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakası öncesinde ortak basın toplantısı düzenlendi. Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanacak final karşılaşması öncesi düzenlenen toplantıda Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, açıklamalarda bulundu. “Zorlu yollardan geçerek ve hak ederek finale geldik. Amacımız tabiki de rakibe karşı oynayacağımız finali de kazanarak kupayı ikinci kez Konya’ya getirmek. Buna hepimiz inanıyoruz. İnşallah son düdüğün ardından bunu başarırız” diyen yeşil beyazlı teknik adam İlhan Palut sözlerine şöyle devam etti.

FİNALİ KAZANMAK İSTİYORUZ

“Bu finali oynayacak olmaktan gerçekten mutluyuz. Tabi ki de her final oynayan ve oynayacak takım gibi buraya kadar gelmişken de finali kazanmak istiyoruz. Bunu takımımın bugüne kadar gösterdiği mücadelesi ve bunu taçlandırması için istiyorum. Şehrimizin camiamızın buna duyduğu isteği ve özlemi hissediyorum ve bunun için kupayı kazanmak istiyorum. Rakibimiz Trabzonspor, lig maçından önce de söyledim bu senenin bence en başarılı takımlarından birisi. Çünkü belki zamana ihtiyacı olan bir takımın çok kısa sürede nasıl yarışmacı bir takım olabileceğini Trabzonspor özelinde takip ettik. Büyük saygı duyuyorum. Çok tehlikeli silahları var. Bunun bilincindeyiz. Güçlü bir rakip ile oynayacağız.

İNŞALLAH GÜZEL MAÇ OLUR

Hazırlıklarımızı bugün yaptığımız antrenman ile tamamladık. Tabi ki önlemlerimizi alırken nasıl oynamamız gerektiğini de oyuncularımızla beraber çalıştık. Hiçbir maç hele de hiçbir final maçı ne sadece savunma yaparak ne de sadece hücum ederek kazanılmaz. Bunun bilincindeyiz. Bir kere her şeyden önce çok iyi mücadele etmemiz ve bu finalin her dakikasını büyük bir konsantrasyon ile oynamamız gerektiğini biliyoruz. Her şeyden önce inşallah güzel bir maç olur.

KUPAYI ÇOK İSTİYORUZ

Yarın sahada ne kadar rekabet olacak olsa da üst düzey saygı ve centilmenlik gibi futbolun en önemli unsurlarının devreye gireceğine inanıyorum. Futbolun güzelleşmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umuyorum ki maçın hakemleri de buna katkı sağlayacak. Tribünlerden, televizyonlardan izleyenler ve tüm spor kamuoyu inşallah güzel bir final izleyecek. Biz kazanmak istiyorsak da iyi oynayan kazansın diyoruz. Ama en büyük gerçek; kupayı çok istediğimiz…”

