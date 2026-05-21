Konya'da gastronomi şöleni yaşanıyor!

Valilik himayesinde; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi ve Meram Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen programın açılışında konuşan Vali İbrahim Akın, Türk mutfağının binlerce yıllık geçmişiyle en müstesna hazinelerinden biri olduğunu ifade etti.

Türk Mutfağı Haftası’nın yalnızca bir yemek kültürü buluşması olmadığını vurgulayan Vali Akın, bu organizasyonun; toprağa, emeğe, geleneğe ve geleceğe sahip çıkma iradesinin güçlü bir göstergesi olduğunu belirtti.

Konya’nın tarih boyunca bereketin ve mutfak kültürünün merkezi olduğunu ifade eden Vali Akın, insanlığın ilk yerleşim yerlerinden biri olan Çatalhöyük’ten itibaren bu coğrafyanın tarım ve mutfak kültürünün şekillenmesinde önemli bir rol üstlendiğini şu sözlerle belirtti:

“Çatalhöyük’ten süzülen birikim; Selçuklu’nun payitahtı olan şehrimizde, Mevlana’nın manevi sofrası ve dünyada adına anıt mezar yaptırılan ilk aşçıbaşı Ateşbaz-ı Veli’nin mutfak ahlakıyla köklü bir disipline dönüşmüştür. Selçuklu’dan Osmanlı’ya, Osmanlı’dan Cumhuriyete taşınan bu zenginlik, sadece damak çatlatan lezzetlerin değil; israfı önleyen, sürdürülebilirliği ve sağlığı merkezine alan bir medeniyet tasavvurunun eseridir.“

Konya’nın sahip olduğu coğrafi işaretli ürünlerle gastronomi dünyasında seçkin bir yere sahip olduğunu kaydeden Vali Akın, “Tescilli lezzetlerimizin sayısındaki artış, bu kadim mirasın korunarak yarınlara aktarılması noktasındaki kararlılığımızın en somut göstergesidir.

Her yıl üzerine koyarak, içerik ve nitelik bakımından daha da zenginleştirdiğimiz etkinliklerimizin çeşitliliği, bu yıl da organizasyonun küresel vizyonuna yakışır bir seviyeye ulaştığını kanıtlamaktadır.

Atölye çalışmalarından yarışmalara, ikramlardan kültürel programlara kadar uzanan bu geniş yelpaze, Konya mutfağının yaşayan ve sürekli yenilenen canlı bir miras olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır.” şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda yüzyıllar boyunca imece ruhuyla ve köklü sofra gelenekleriyle şekillenen zengin Konya mutfağının, bugün de tüm insanlığa rehberlik eden canlı bir miras olduğunu vurgulayan Vali Akın, Organizasyonun hayata geçirilmesinde emek veren kONYA Büyükşehir Belediyesine, Meram Belediyesine, Selçuk Üniversitesine, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür etti.