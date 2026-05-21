Konya'nın da dahil olduğu İBB iştirak operasyonundan yeni gelişme
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Boğaziçi Yönetim A.Ş.'ye yönelik İstanbul merkezli KOnya dahil 6 ilde yürütülen soruşturmada kapsamında gözaltına alınan 60 şüpheliden 33'ü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş. hakkında başlatılan operasyonda yeni gelişme yaşandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şirketin ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı, süreçlerin organize şekilde mevzuata aykırı yürütüldüğü ve "ihaleye fesat karıştırma" ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarının işlendiği tespit edildi.
Soruşturma kapsamında İstanbul'un yanı sıra Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş, aralarında Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Sema Akça'nın da bulunduğu 60 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Soruşturma dosyası kapsamında ayrıca, kuvvetli suç şüphesi bulunan 33 şüpheli "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç gelirlerinin aklanması" suçlamalarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.