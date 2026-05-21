Konya'da Gazze yararına 'Hayır Çarşısı' açıldı
Konya İl Müftülüğü, TDV Konya Şubesi ile Sevgi İlim ve Merhamet Derneği tarafından, Kültür Park içerisinde Gazze yararına 'Hayır Çarşısı' açıldı. Konya İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Avni Böge programda emeği geçenlere teşekkür etti.
Dualarla açılışı yapılan “Hayır Çarşısı”nı ziyaret eden İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Avni Böge, stantları gezerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. “Hayır Çarşısı”nda, el emeği göz nuru ürünlerin yanı sıra ev yapımı yiyecek ve çeşitli ikramlıklar satışa sunuluyor. “Hayır Çarşısı”ndan elde edilecek gelir, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze yararına kullanılacak. 22 Mayıs Cuma günü saat 19.00’a kadar açık olacak “Hayır Çarşısı”na tüm Konyalılar davet edildi.