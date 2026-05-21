  • Haberler
  • Konya
  • Konya'da yaralı yırtıcı kuş koruma altına alındı

Konya'da yaralı yırtıcı kuş koruma altına alındı

Konya'nın Karapınar ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi sürecine alındı.

Konya'da yaralı yırtıcı kuş koruma altına alındı
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Karapınar Fatih Mahallesi’nde yaşayan Ferdi Can Göral, akşam saatlerinde bahçesinde yaralı bir kuş olduğunu fark etti. Uçamadığını gören Göral, kızıl şahini yakalayıp evine götürdü. Kuşa su içirip yiyecek veren Göral, durumu yetkililere haber verdi. Göral, yaralı kızıl şahini Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti. Kızıl şahinin tedavisinin ardından doğaya salınacağı kaydedildi.

Konya'da yaralı yırtıcı kuş koruma altına alındı

Konya'da gübre satış yerleri denetleniyor
Bu Habere de Bak
Konya’da gübre satış yerleri denetleniyor

Kızıl şahini bulan Ferdi Can Göral, "Bahçemde kızıl şahin buldum. Doğa Koruma geldi, hayvanı aldı. Yaralı bir hayvan, uçamaz. Mahalleye düşmüş olsa kedi, köpek yer. O yüzden baktık, evimizde besledik ve Doğa Korumaya teslim ettik" dedi.

İHA

Bakmadan Geçme

Torbalı'daki korkunç olayın ardından Konya'da gözyaşları
Torbalı’daki korkunç olayın ardından Konya'da gözyaşları
Konyaspor, o istatistikte zirvede! Tam 43 isim şans buldu
Konyaspor, o istatistikte zirvede! Tam 43 isim şans buldu
Konya'da asayiş ve güvenlik faaliyetleri masaya yatırıldı
Konya'da asayiş ve güvenlik faaliyetleri masaya yatırıldı
Süper Lig'de teknik kıyım! Konyaspor 3 hoca ile çalıştı
Süper Lig’de teknik kıyım! Konyaspor 3 hoca ile çalıştı
Konya'da 80 milyonluk yatırımın temeli atıldı!
Konya'da 80 milyonluk yatırımın temeli atıldı!
Palut mu, Tekke mi? İlk peşindeler!
Palut mu, Tekke mi? İlk peşindeler!