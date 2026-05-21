Karatay'da okullar 3 branşta ter döktü

Karatay Belediyesi tarafından Karatay İnsani Değerler Projesi (KAİDE) kapsamında geleneksel olarak düzenlenen Ödüllü Liseler Arası Futsal, Ortaokullar Arası Futbol, Ortaokullar Arası Erkekler Voleybol ve Ortaokullar Arası Kızlar Voleybol Turnuvalarının ödül töreni gerçekleştirildi. Karatay ilçesindeki gençlerin sportif faaliyetlere teşvik edilmesi, takım ruhunun geliştirilmesi ve spor kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen turnuvalara toplam 60 okuldan 858 öğrenci katıldı. Nihat Gün Futbol Sahası’nda yoğun katılımla gerçekleştirilen bu yılki 8’inci organizasyon büyük heyecana sahne oldu. Müsabakalar boyunca kıyasıya rekabetin yanı sıra dostluk, azim, disiplin ve fair-play anlayışını sahaya yansıtan başarılı öğrencilere kupa ve madalyaları takdim edilirken, genç sporcular mutlu ve coşkulu anlar yaşadı.

Karatay'a yeni spor yatırımları müjdelendi

Ödül töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, göreve geldikleri günden bu yana okulların spor dahil her türlü ihtiyacına destek verdiklerini belirterek ilçedeki yatırımların ivme kazanacağını söyledi. İlçede daha önce 30’un üzerinde halı saha yaptıklarını hatırlatan Başkan Kılca, bu yıl 12 tane daha halı saha açacaklarını müjdeledi. Yapımı süren Sporcu Yetiştirme Merkezi’nin tamamlanması ile birlikte çok daha fazla gencin aktif olarak spor yapacağını dile getiren Kılca, temel amaçlarının yaklaşık 90 bin öğrencinin bulunduğu Karatay'da gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sağlıklı bir şekilde yetişmelerini sağlamak olduğunu vurguladı. Milli takımlara sporcu yetiştirdiklerini ve bu gençlerin gelecekte olimpiyatlarda da Türkiye'yi temsil edeceğine inandığını söyleyen Kılca, turnuvaya katılan tüm sporcuları, öğretmenleri ve okul idarecilerini tebrik etti.

Öğrenciler her alanda donanımlı yetişmeli

Programda söz alan Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, KAİDE Projesi kapsamında hayata geçirilen bu organizasyonda gençlerle bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Gençlerin sadece akademik başarıyla yetinmemesi gerektiğine dikkat çeken Kayacılar, öğrencilerin spor, sanat ve kültür alanlarında da gelişim göstermesinin önemine değindi ve eğitime, spora, sanata verdikleri kesintisiz desteklerden dolayı belediye başkanlarına şükranlarını arz etti. Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Remzi Ay ise geçen yıla oranla turnuvadaki branş, sporcu ve tesis kalitesinin arttığına vurgu yaptı. Karatay'da spor adına dokunulmayan aile kalmadığını belirten Ay, sporun iyi bir yönetici, bürokrat veya siyasetçi olma yolunda en önemli basamaklardan biri olduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Güçlü Türkiye’nin temelini gençler inşa edecek

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, törende yaptığı konuşmada Konya’nın son yıllarda yükselen uluslararası değerine dikkat çekti. Şehrin 2026 yılında Avrupa Bisiklet Başkenti ve İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından da Gençlik Başkenti ilan edilmesinin gurur verici olduğunu belirten Koru, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı vizyonunu hatırlatarak güçlü Türkiye idealinin temelini sahada bulunan gençlerin inşa edeceğini söyledi. Alanda geleceğin filenin sultanlarını ve yeşil sahaların yıldızlarını gördüğünü ifade eden Koru, bu turnuvalarda takım ruhunu yaşayan her bir gencin zaten kendi nazarında ödülünü kazanmış olduğunu kaydetti.

Şampiyonlar kürsüye çıktı

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, Karatay İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Çam, Karatay Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Özçelik, ilçe mülki amirleri ve meclis üyelerinin de katıldığı törende farklı kategorilerde dereceye giren okullar ilan edildi. Toplam 10 okul ve 120 sporcunun yarıştığı Liseler Arası Futsal kategorisinde Şehit Azam Güdendede Anadolu Lisesi şampiyonluk ipini göğüslerken, Kılıçarslan BİST M.T.A. Lisesi ikinci, Karatay Hamza Yerlikaya Spor Lisesi ise üçüncü oldu. En geniş katılımın sağlandığı ve 23 okuldan 414 sporcunun mücadele ettiği Ortaokullar Arası Futbol turnuvasında ise birincilik kupasını Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu kaldırdı. Bu kategoride ikinciliği Gevher Nesibe Hatun İmam Hatip Ortaokulu, üçüncülüğü ise Yaşar Doğu Ortaokulu elde etti.

Filede Fuat Sezgin Ortaokulu ambargosu

Voleybol branşında kızlar ve erkekler kategorisinde oynanan maçlar neticesinde ödüller sahiplerini buldu. 5 okul ve 60 sporcunun yer aldığı Ortaokullar Erkekler Voleybol turnuvasında Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu birinci, Fetih Kent Ortaokulu ikinci, Karatay Ortaokulu ise üçüncü oldu. Toplam 22 okul ve 264 sporcuyla parkeye çıkan Ortaokullar Arası Kızlar Voleybol kategorisinde de yine Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. Kızlar voleybolda ikincilik kürsüsüne Hamzaoğlu İmam Hatip Ortaokulu çıkarken, üçüncülük kupası ise Karatay Hürriyet Ortaokulu'nun oldu. Büyük coşkuya sahne olan ödül töreni, protokol üyeleri ve dereceye giren öğrencilerin birlikte çektirdiği anı fotoğrafı ile sona erdi.