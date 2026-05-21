Konya'da gübre satış yerleri denetleniyor

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından, Akşehir’de güvenilir gübre kullanımının sağlanması amacıyla denetim ve kontrol çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, gübre satış noktaları ve kullanım alanlarından numuneler alınarak analiz ediliyor. Ürünlerin mevzuata uygunluğu, içerik değerleri ve kalite kriterleri titizlikle inceleniyor.

Denetimler hakkında yapılan açıklamada, “Bu denetimlerle üreticilerimizin güvenilir ve standartlara uygun gübre kullanması, verimli üretim yapılması ve toprak sağlığının korunması hedeflenmektedir.

İl ve İlçe Müdürlüğümüz, tarımsal üretimde kaliteyi artırmak ve üreticilerimizin doğru girdilere ulaşmasını sağlamak amacıyla denetim faaliyetlerine kararlılıkla devam etmektedir.”ifadelerine yer verildi.