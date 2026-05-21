Konya'nın ilçesinde kan bağışına yoğun destek
Konya'nın Karapınar ilçesinde Kızılay öncülüğünde kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Meydanı’nda gezici tır ile gerçekleştirilen etkinlik, 5 gün boyunca sürdü. Karapınarlılar kan bağışına duyarlılık gösterirken, toplam 225 ünite kan toplandı. Kamu kurum çalışanları, din görevlileri ve vatandaşlar etkinliğe ilgi gösterdi.
Bağış öncesinde formlar dolduruldu ve gerekli sağlık kontrolleri yapıldı. Etkinlik sırasında bağışçılara kan bağışının önemi anlatıldı.