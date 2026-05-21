Konya Kurban Bayramı'na hazır! Vali Akın'dan kritik uyarı

Vali Akın, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların güvenle yolculuk etmesi için alınan tedbirleri kamuoyuyla paylaştı.

Belirtilen Alanlar Dışı Kurban Kesimi Yasak

9 günlük Kurban Bayramı asayiş tedbirleri kapsamında Konya genelinde toplam 6.433 ekip ve 32.702 personel ile asayiş ve trafik tedbirleri planlanmış olup, 22 Mayıs cuma günü itibariyle uygulanmaya başlanacak.

Kurban satış yerleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, otogarlar, toplu taşıma istasyonları ve yoğunluk yaşanabilecek diğer noktalarda kapkaç, yankesicilik, sahte para ve dolandırıcılık gibi olayların önlenmesi amacıyla yaya ve motorize ekip sayısı arttırıldı.

Konya genelinde 147 kurban kesim yeri belirlenmiş olup belirlenen alanlar dışında (yol kenarı, park, bahçe, dere yatağı ve benzeri yerlerde) kurban kesimi yasaklanmış olup çevre kirliliği ve halk sağlığı açısından bu tür uygulamalara müsaade edilmeyeceği bildirildi.

Trafik Denetimleri Aralıksız Sürecek

9 günlük bayram tatili öncesi ve sonrası da dahil olmak üzere yolcu otobüsleri üzerinde kontroller arttırılacak, özellikle takograf ve emniyet kemeri kullanımı başta olmak üzere denetimlere ve bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilecek.

Bayram tatili süresince sürücüler üzerindeki denetim farkındalığını arttırmak amacıyla elektronik denetleme sistemleri, insansız hava araçları ve sivil trafik ekipleriyle denetimlerimiz aralıksız sürdürülecek.

Arife günü ve bayram süresince şehitlik ve kabir ziyaretlerinde yaşanabilecek yoğunluklar göz önünde bulundurularak gerekli asayiş ve trafik tedbirleri alınacak.

Tüm Güzergahlar Açık Olacak

Bayram süresince yollarda, zaruri haller dışında yol yapım çalışmasında bulunulmayacağı duyurulurken tüm güzergahlar açık tutularak ihtiyaç halinde acil müdahale ekibi görevlendirileceği bildirildi.

Bayram alışverişinin yoğun olduğu gıda üretim ve satış yerlerinde hijyen ve fiyat denetimleri artırılacak.

İl sağlık müdürlüğü tarafından hastanelerde ve acil servislerde yeterli personel görevlendirilerek meydana gelebilecek yoğunluklara karşı takviye personel görevlendirmesi yapılacak.

Afad ve itfaiye ekipleri yangın, kaza ve diğer acil durumlara karşı yeteri kadar ekiple hazır bulunacak.

Elektrik, su, doğalgaz ve telekomünikasyon hizmetlerinde aksama yaşanmaması için ilgili kurumlarca nöbetçi ekipler görevlendirilecek.

Valimiz İbrahim Akın, kurallara titizlikle uyulmasını şu szölerle rica etti.

‘‘Bayram süresince vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına alınan bu tedbirlerin eksiksiz uygulanması ve trafik kurallarına hassasiyetle riayet edilmesi hâlinde, bayram sevincinin hüzne dönüşmesinin önüne hep birlikte geçebileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle sürücülerimizden; seyahatleri boyunca dikkat ve konsantrasyonlarını korumalarını, uykusuz ve yorgun şekilde direksiyon başına geçmemelerini, hız sınırlarına titizlikle uymalarını, emniyet kemerlerini mutlaka takmalarını, araç kullanırken cep telefonu kullanmamalarını ve Trafik kurallarına hassasiyetle riayet etmelerini özellikle rica ediyoruz.’’

Tüm Konyalıların ve İslam Aleminin Kurban Bayramı’nı kutlayan Vali Akın, bayramın huzur ve bereket getirmesini temenni etti.