Selçuklu'dan Konyaspor'a final desteği

Tümosan Konyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesinde yaptığı 'Bayrak As' çağrısı kent genelinde karşılık bulurken, Selçuklu Belediyesi de bu coşkuya destek verdi.

Tümosan Konyaspor, 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45’te Antalya’da Trabzonspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin hazırlıklarını son antrenman ile tamamlayıp Antalya’ya coşkulu bir destekle uğurlandı. Tümosan Konyaspor maç öncesinde ise birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmek ve hissetmek amacıyla “Bayrak As” çağrısında bulundu. Bu çağrıya Selçuklu Belediyesi’nden de yanıt gecikmedi.

Final heyecanına ortak olmak için Selçuklu Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Selçuklu Belediyesi Ana Hizmet Binası, Selçuklu Kongre Merkezi led ekran ve Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu yeşil-beyaz bayraklarla donatıldı. Ayrıca Selçuklu’nun sembol ziyaret mekanlarından Konya Tropikal Kelebek Bahçesi de Konyaspor’un renklerine bürünürken şehrin her noktasını dolaşan led ekranlı mobil araç ile destek çağrısı yapıldı. Böylece final coşkusu billboardlar da dahil olmak üzere şehrin dört bir yanına taşındı.

Başkan Pekyatırmacı, “Bu önemli mücadelede Konyasporumuza desteğimiz tam”

Selçuklu Belediyesi’nin bu anlamlı desteğinin Konyaspor’a verilen güçlü birlik mesajının bir göstergesi olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,  “Konyasporumuzun Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğine ve kupayı şehrimize getireceğine olan inancımız tam. Bu önemli karşılaşma öncesinde takımımızın yanında olduğumuzu göstermek, şehrimizdeki birlik ve beraberlik ruhunu daha da güçlendirmek adına bizler de ‘Bayrak As’ çağrısına destek verdik. Konyaspor sadece bir futbol takımı değil, Konyamızın ortak değeri ve ortak heyecanıdır. Tüm hemşehrilerimizi bu büyük heyecana ortak olmaya ve destek vermeye davet ediyorum” diye konuştu.

