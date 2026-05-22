  • Konya yolunda can pazarı! Otomobil kamyonete arkadan çarptı

Konya yolunda otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

İHA
Meydana gelen kaza, Isparta-Konya karayolu kilometre 133+800 mevkiinde gerçekleşti.

Kaza sonucu 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Mustafa P. idaresindeki 07 BUS 067 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Muzaffer Ö. yönetimindeki 42 ATZ 420 plakalı kamyonete arkadan çarptı. 

Kazada sürücüler Muzaffer Ö. ve Mustafa P. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Talha C., Serdar D., Esma P., Şerife P., Asaf Emin P. ve Abdullah Taha P. yaralandı. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Yaralıların bir kısmı Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi’ne, bir kısmı ise Hüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

