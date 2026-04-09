Siyasi Belirsizlik

Seçimsiz yapamayız, severiz. Hatta seçimi kaybeden siyasilerimiz ve partileri bir sonraki seçimin startını önce kendi gönüllerinde verirler. Sonrasında da zamanı geldiğinde uygun bir zeminde halka arz ederler. Baskın seçim, genel ve yerel seçimlerin birleştirilmesi gibi farklı argümanlar hep konuşuldu. Öncesinde Sayın Bahçeli, son olarak da Sayın Cumhurbaşkanı erken seçim gibi bir gündemlerinin olmadığını söylediler. Konu kapandı.

Siyasi hedefi ve hesabı (memleket adına) olan adaylarımız yaklaşık 2 sene sonra 2028'de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve partementer seçimlerine, akabinde de 2029'un mart ayında yapılacak olan yerel seçimlere hazırlanacaklar.

Siyasi arenayı anlamak mümkün değil. Ana muhalefet partisi CHP'de durumlar bilmediğiniz gibi. Vefa borcu bulunulan ve şu an içerdeki Sayın İmamoğlunun talimatlarının uygulanabilirliği merak ediliyor. Bursa, Uşak ve farklı ilçelerdeki nahoş uygulamalar gündemi meşgul ediyor. Evli ve çocukları olan bir değerli belediye başkanının 4 farklı sevgilisi varmış. İspatlı, şahitli, otelli vs. Üstelik bu sevgililerin bankamatik memuru olduğu görülüyor. Özür dilerim ama pavyona ait bir eğlence merkezinde çalışan elemanların maaşı belediyeden ödeniyorsa TUZ KOKMUŞ'tur demeliyim.

Ta eskilerden İSKİ skandalında da yaşadık. Nurettin SÖZEN... Uzun süredir İstanbul Belediyesini alamayan CHP iktidarı alır almaz şeytanın dahi aklına gelmeyen ne kadar usulsüzlük varsa gerçekleştirmedi mi? Şu anda Antalya, Bursa, Uşak, İstanbul ve diğer belediyelerdeki usulsüzlükler iddianamelere girmiş ve yargı tarafından kabul edilmiş.

Efendim adı geçen yolsuzluklar başka partilerde yok mu? Mutlaka vardır ve insanın olduğu her yerde bu tür illegal uygulamalar olacaktır. Buyurun size örnek.

Ak Partili Adapazarı belediye başkanlığında bir usulsüzlük görüldü ki AK Parti Belediye başkanının istifasını istedi. Kamuoyu nezdinde de puan topladı.

Başka bir örneği de CHP'den verelim. Otel odasında bornoz ile 21 yaşında bir bayan çalışanı ile yakalanan belediye başkanını savunmak adına CHP neler yapmıyor ki! Bir başkanı ispatlı, şahitli, belgeli illegal uygulamalarda hakim beyin sorularına "bu soruya cevap vermek istemiyorum" diyen bir başkanı en yüksek mertebeye aday yapmanın derdi var CHP'de!

Eğer bir usulsüzlük var ise Türkiye’nin en köklü partisi CHP bu işin üzerine gidecek. İllegal oluşumlara meydan veren belediye başkanlarının istifasını alacak veya parti ile bağlantısını kesecek.

Hafta başında MHP'de de görmediğimiz gelişme yaşandı. Önce genel merkezde bir istifa geldi. Genel Başkan yardımcısı sayın İzzet Ulvi Yönter beyin istifa haberi geldi. Gerekçesi klasik ve sözde. İnandırıcı! Sayın Yönter’in Akademik çalışmalarından dolayı böyle bir karar aldığı duyuruldu. Hemen akabinde Genel Başkan yardımcısı Sayın Semih Yalçın tarafından "X" hesabından bir açıklama yapıldı.

Parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine MHP tüzüğünün 34. maddesi uyarınca İstanbul İl teşkilatı 39 ilçesi ile birlikte görevden alındı. Gerekçe yine klasik ve anlaşılan Teşkilatları diri tutma, sahadaki gücü artırma hedeflerinden dolayı. Süreç hızlı gelişiyor. İstanbul İl Başkanlığına, hemen 2019-2024 yılları arasında Silivri belediye başkanı Sayın Volkan Yılmaz atandı. Hayırlı olsun.

Hedef partinin halk nezdindeki itibarını tekrar üstlere çekmek adına böyle bir işlem yapıldı ise bu değişimin diğer il ve ilçelere de sirayet edecek mi? Göreceğiz.

DEM Partisi ile ilişkilerin siyasi faturasının siyasi partilere nasıl çıkacağını hep birlikte göreceğiz. Bir taraftan Anayasal ve yasal düzenlemeleri bekleyen parti ve irsaliyeli fatura gönderilecek olan siyasi partiler.

Şayet ittifak yapılmaz ise ki yapılır. Bugün %7’lik seçim barajını geçen parti sayısı bir elin 4 parmağını geçmez. 3 parmak diyenlerde yok değil. Ama millet olarak önce kanunları çıkarır sonra panzehrini buluruz. Bir seçim ittifakı her işi çözer. Ancak bu sefer partilerin işi önceki kadar kolay değil.

Bu sefer 38 milletvekili dağıtacak bir CHP ve Genel Başkanı yok. Cumhurbaşkanlığını almak adına kesenin ağzı bir hayli açılmıştı.

Rakipleri açısından Cumhurbaşkanlığı için en uygun aday Sayın Özgür Özel değil mi?

Halk şunu söylerse şansı yok. Kendi partisini idare edemeyen memleketi nasıl idare edecek?