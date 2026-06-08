Gündemden Hatırlatmalar

Genel ve yerel idarelerin tek bir görevi var. Vatandaşa hizmet. Adalet, Sağlık, Eğitim, Güvenlik vb. gibi devletin en asli konularında sorumluluk genel idarede. Altyapı, denetim, ruhsat vb. diğer konularda yetki yerel yönetimlere verilmiş.

Bizdeki yerel yönetimlerin yetkisi dünya ile mukayese edildiğinde çok fazla. İnanın Belediyeler yetki olarak Cumhurbaşkanlığı yetkilerine sahip. Bütçeni kendin yap. Fizibil ya da değil kafana göre her türlü yatırımı yap. İmar planı ve tadilatlarını kendi kriterlerine ve tanıdıklarına göre yap. Her türlü işletmelere ruhsatı ver veya verme. Eskiler bilirler mücavir alan sınırları içerisinde bir yerde imar tadilatı yapacaksanız o zamanki ismiyle Bayındırlık Bakanlığından izin alacaktınız.

Eski uygulamaları eleştirebiliriz. Yetkinin yerele kaydırılması adına yanlış görebiliriz. Ancak absürt uygulamalara da bir bakalım. Yetki bende diye bir tarihte haydi il ismi de verelim. Niğde Belediyesi meclisinde boş tarlaya, imarsız tarlaya, birilerinin mülkü var diye 13 kat imar verilmedi mi? Merak eden araştırır, bakar ve bulur.

Şu anda belediyelerdeki rüşvet ve fahiş uygulamaların temelinde verilen yetkilerin keyfi uygulamalar ile işin çığırından çıkması mı yatıyor? Kanun ve yönetmelikler aklı selim insanlar tarafından hizmet odaklı kullanılırsa vatandaş memnun kalıyor. Ancak keyfi ve kişi ve çıkar odaklı kullanılırsa da ortalık itiraftan geçilmiyor. E kardeşim o zaman işinin halledilmesi için rüşvet verirken bugün vatanseverlik yapıp, kendini de kurtarmak adına itirafçı oluyorsun.

Belediyelerimizin olumlu icraatlarını hem haber, hem de yorum olarak veriyoruz. Önceleri mezarlık düzenleme ve çalışmaları ile Belediyelerimizden övgü ile bahsetmiştik. Hakikaten mezarlıklara bir düzen gelmiş. Görevli personelin cenaze sahiplerinden ücret almaması için çok ciddi uyarılar yapılmıştı. Tebrik ediyoruz. Şu anda tüm cenaze hizmetleri belediyelerimiz tarafından ücretsiz yapılmakta.

Ancak yanlış uygulamaları da eleştirmek görevimiz. Mezarlıklarda yabani ot temizliği ilaçlama marifetiyle yapılmış. Atılan ilacın dozajının ayarlanamaması ve yapılan ilacın tabandan itibaren yapılması gerekirken lakayıt bir şekilde üstten atılması bitkileri perişan etmiş. Spesifik olarak, nokta olarak, mezarlık ismi ve isimleri verebiliriz. Mezarlıklardaki ortak alanlardaki belediyeye ait taflan ve diğer bitkiler etkilenmiş, bazıları da kurumuş.

Dahası mezarlıklar şehrimizin oksijen depoları. Mezarlıkları park alanlarına çeviren merhumların yakınları var. Yıllardır emek verdikleri şimşir, susam, taflan, çam ve diğer bitkilerin tamamı etkilenmiş. Mezarlık görevlileri amiri, memuru ilaçlama yapılan ve etkilenen bitkileri mezarlıkları yerinde gezerek bir baksınlar. Sırt pompası yerine büyük ilaç makinaları kullanarak ilaç yaparsanız yabani ot mücadelesi yapalım derken yeşili kökünden kazırsınız.

Bugün problemleri yazalım. Emekliler, küçük esnaf, müteahhitler ve toplumun diğer kesimlerinden sonra memnuniyetsizlerin içerisine çiftçi kardeşlerimizde girdi. Şunu kabul edelim çiftçi burnundan nefes alıyor sanki! Tarım girdilerinin bir yıllık enflasyonu (Tarım üretici fiyat endeksi) % 42,53 'tür. Tabi ki TÜİK verilerine göre. Yine TÜİK yani devletin verilerine göre 2026 yıllık enflasyon % 32,61'dir. Tüm bu veriler ortada iken buğday taban fiyatının % 22’lik bir artışla buğdayda 16,500 TL, Arpada ise 12,750 TL olarak belirlendi. Şunu da ifade etmekte fayda var ödenecek 3.014 TL destek ödemesi ile buğdayda 19.514 TL/ton arpada ise 15.764 TL/ton olarak gerçekleşecek.

Üreticiler, ziraat odaları verilen fiyattan oldukça rahatsızlar. Fiyatlardan memnun olanlar ise Borsalar. Birde vatandaşın ağzında bir laf dolaşıyor. Karadeniz çayı ile iç Anadolu tahılını mukayese ediyorlar. Çaydaki artışın buğday ve arpaya kıyasla çok olduğunu vurguluyorlar.

Siyaset yapanlar en iyisini bilirler. Ancak varsa şayet, toplumdaki memnuniyetsizlik arttıkça vatandaş bu uygulamaları ilk sandıkta değerlendirir. Evvelsi gün emekliler, dün Mehmet Şimşek bakanımızın uygulamalarını pekte sevmeyen ticaret ehli insanlar, bugünde tarım kesimi ve çiftçiler pek memnun görülmüyor.

Vatandaş değerlendirmeden, siyasilerimiz bir eni konu yapacaklardır inşaallah.

Saygılar efendim.