Bayrama girerken

Ülkemiz bereketli. Gündem problemimiz yok. Mevsimlerin kaymasından tutunda, kurban bayramı havasına girilememesi, mutlak butlan ve onlarca gündem.

Bayram öncesi alışveriş veya ziyaret için uğrak verdiğimiz ticaret ehli insanlar ticari durgunluktan bahsediyor. Çok çarpıcı bir açıklamada, daha doğrusu bir ifadede bulundu. Et bıçağı dahi satılmıyor, dedi.

İğneyi bir kendimize batıralım. Yılda bir sefer gelir, o kadarda olacak söylemleri eşliğinde kurban fiyatları hisse bazında 28000 ile 40000 lira arasında değişti. Sağdan sola yukarıdan aşağıya durumu irdelediğinizde bu fiyatlar çok fahiş.

Memleket insanı bu fiyatların uygun olup olmayacağını araştıracağı yerde nerede daha ucuz kurban hissesi var onun derdinde. Fiyatlar fahiş ve yüksek olunca vatandaş yeni çözüm yolları araştırıyor ve bulmakta da zorlanmıyor. Kurban bağış bedelleri o kadar uygun ki! Yurtdışı bağışlar 4750 TL ile 6500 TL arasında değişiyor. Yurt içi hisse fiyatları ise 11500 TL ile 18000 tl arasında değişiyor.

Alternatif çok. Eğer bayramı evinde geçirmek istiyorsa bir yurt içi ya da yurtdışı kurban hissesine giriyor. Bayramda tüketeceği eti de bir kasaptan alıyor. Kasap efendi isteğe bağlı olarak eti kuşbaşı, kıyma veya sucuk olarak eve getiriyor. Dolayısıyla işlenmiş ete bıçak ihtiyacı da olmuyor. Dahası bıçak bilemeciye de gerek kalmıyor. Mahalle aralarında çokça gördüğümüz kurban etinden kıyma çekenlerde gün geçtikçe azalıyor.

Belediyelerimizde yükü azaldı. Kurban satış yerleri hazırla. Sonrasında mahallenin belli yerlerinde kurban kesim yerleri hazırla. Kesim bittikten sonra oraların yıkanması, temizliği için seferber ol. 10-20 sene önceleri sokak aralarında kesilen kurbanların atıklarını toplamak için belediye temizlik işleri personeli kepçe ve kamyonlarla tam iki gün kurban atığı kaldırırdı. Şimdilerde çöp bidonlarında, konteynerlerde kurban atığı bulamazsınız.

Bir diğer alternatif. Daha ehlikeyf. Daha bir tatil ve dinlenme odaklı. Yurtdışı kurban bağışını hesaplı bir vakıfa yapıyor. Sonrasında da sahile iniyor. Misafiri olmayan bir dinlence, bir tatil, bir bayram öyle mi!

Rabbimin bereketi veremi. Böyle bir yağışlı mevsimi görmedik. Gidişata göre Mayıs sonuna kadar havalar böyle gideceğe benziyor. Kıraç tarlalara ekin eken çiftçi kardeşlerimiz çok şükrediyorlar. Birde memleketimizde susuzluk sorununu konuşmuyoruz elhamdülillah.

Bayram öncesi bir mutlak butlan kararı. CHP 38. kongresinin iptali ile ilgili bir CHP'linin açmış olduğu dava ile ilgili mahkeme kararını verdi. Yani yapılan işin iptali. Hatta 38. kongre sonrasında yapılan bütün atama, kongre ve işlemleri de iptal kararı verdi.

CHP gibi kökleri maziye dayanan bir partiye, ilkelerine yakışmayan hal ve davranışlar sergilenmeye başlandı. Sayın Kılıçdaroğlu tarafından atanan belki de emir eri konumundaki delegeler malum başkan ve hami sponsoru tarafından fikirleri değiştirildi. İkna yöntemi belli. Belediyelerde evlatlara iş, imar uygulamaları, elektronik cihaz alımları ve farklı döviz kazanımları.

Gerçek CHP'lilerin bir fikri ve düşüncesi var. Parti bu tür çıkarcılardan temizlenmeli, arınmalı ve Türkiye’deki muhalefet ihtiyacının giderilmesi...

En önemlisi de CHP ana muhalefet partisi kimliğinden bir şekilde kurtulmalı. Proje üretmeli.

Butlan'sız günler efendim.

Kurban Bayramınız mübarek olsun.

CHP'deki bundan sonraki gelişmeler bakalım ne şekilde olacak.

Bayram, kaos, butlan ve diğerleri!