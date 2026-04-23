Kapitalist dünyanın alışık olmadığı bir deyim değil mi? Ahit ne demek Ahit'e vefa, ona bağlı kalmak ne demek! Sosyal hayatımızın çıkar eksenli devam ettiği ortamda pek bir önemi yok ahde vefanın. Düğün, dernek, vakıf, taziye, geçmiş olsun ve tüm sosyal faaliyetler çıkar ve kapital çerçevede devam ediyor. Ticari ilişkilerimizin devam ettiği veya bir miktar daha edeceği insanların sosyal hayatlarına karışıyor, ziyaret ediyoruz.

Bütün bu girizgahların esprisi Karatay Belediyemizin 17 Nisanda bir güzel binada ahde vefa adına emekli personelini buluşturması. İnanın o kadar önemliydi ki! Hasan Kılca başkanımız aynı kaderi paylaşmış, daha az yaşlı iken omuz omuza Karatay'ın gelişmesine katkı sunmuş emekli personele sıla-i rahim yaptırdı. Yemek dahil belki 2 saat süren bir programda bütün personel hasret giderdi.

Şu gözlemde de bulunduk. Birlikte çalıştığımız hizmet ehli arkadaşlarımız eskiye göre biraz daha orta yaşı geçmenin olgunluğuna bürünmüşler. Sakal bırakan çoğalmış. Eskiden siyahi olan saçlarda ağarmalar görülürken, bazı arkadaşlarımızda özellikle baş bölgelerinde açılmalar görüldü. Dilimiz varmıyor ama "teyyare meydanı"na dönmüş. Onlar öyle oldu da sen nasılsın, değişiklik var mı? diyenler olabilir. Kendimi nasıl göreyim!

Büyüklerimizin bir ifadesi var. Siyaset boşluk kabul etmez diye. Bu ifadeyi genele uyguladığımda "Hayat Boşluk Kabul Etmiyor". Mevkiler, makamlar, çalışanlar, çalışılan yıllar, hizmetler sürekli olarak değişmekte. Bir taraftan Rabbime emaneti teslim edenler olurken diğer taraftan da onun boşluğu bir yeni nefesle doluyor. Hayatın gerçeği rahmetliye yas tutan ağlayan, onun anılarını hatırlayanlar varken diğer taraftan da dünyaya Rabbimin izniyle teşrif eden bebek herkesi sevindiriyor. Aslında onun hayat yolculuğu yeni başlıyor. Emaneti teslim edene kadar da sürecek. Eke bir cümle kuralım mı? Hayırlı doğum, hayırlı ömür ve hayırlı ölüm.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar başlı başına bir problem. EYT'li kardeşlerimiz emeklilik hakkını elde edebilmek için siyasilere çok büyük baskı yaptılar. Devlet onlara bu hakkı vermek adına imkanları da zorlayarak emekli olmalarını sağladı. İşte problemde burada başladı. Devletin imkanları ortada. Nereden bakarsanız bakın gittikçe yaşlanan nüfusumuza 3 milyon civarında yeni emekli geldi.

Kamuda çalışıp EYT'den emekli edilen personelin çalışırken aldığı maaş emekli olunca hemen hemen yarıya düştü. Emekli olanların çoğu 2. bir iş bulmanın telaşına düştüler. Özel sektörde çalışanlarda çok fazla bir problem yok sanki. Zaten işçi açığı olan iş dünyasında çalışan emekli oldu, ama işine devam etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde Fen İşleri Daire Başkanlığından emekli olmama rağmen Karatay'da emeğiniz çok diyerek bizi de davet etmişler. Teşekkür ediyorum. Zira uzun süredir görmediğimiz kardeşlerimizle hasret giderdik. 15 senesi Belediye Başkanlığı bir 15 senesi de müdürlük ve farklı görevlerde bulunduğumuz gözbebeğimiz Karatay’da 30 yıllık hizmetimiz var Elhamdülillah.

Çok anılarımız var. Karatay’a kurulduğu 1989 yılından bu tarafa ekibimizle birlikte bir dönem hizmet ettik inşaallah. 1990 yılında 56 bin nüfusa sahip Karatay şu anda 395 bin nüfusa ulaşmış. Başka bir şey söylemeye gerek var mı?

Değerli Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya bu nazik davetinden dolayı emeklilerin tamamı adına teşekkür ediyorum. İlk görev yerim olan Hadim'in manevi mimarı Hz. Hadiminin özlü bir deyişi ile bitirelim mi?

“Kamil oldur ki koya bir yerde bir eser;

Eseri olmayanın yerinde yeller eser”

Sağlıcakla kalınız