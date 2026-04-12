Toprak, buğday, bereket Konya'da buluştu

Konya Büyükşehir Belediyesi, Tarım Haftası ve 22. Konya Tarım Fuarı kapsamında tarıma olan farkındalığı artırmak amacıyla şehirde renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarım Haftası ve 22. Konya Tarım Fuarı kapsamında tarıma olan farkındalığı artırmak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla şehirde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bu kapsamında düzenlenen Ayasofya Dergisi Medrese Buluşmaları, “Toprak, Buğday, Bereket” başlığıyla Depo No:4’te gerçekleştirildi.

Programda tarih, düşünce ve kültür perspektifinden toprağın ve üretimin anlamı farklı disiplinler üzerinden ele alındı.

Alanında yetkin konuşmacıların katkılarıyla şekillenen bu buluşma, kadim birikim ile güncel bakışların aynı zeminde bir araya getirilmesine katkı sağladı.

Programda; Prof. Dr. Güngör Karauğuz, Yunus Meşe, Abdullah Kasay, Zeynep Sayman, Hülya Acet, Harun Yakarer, Sait Mermer ve Aziz Kağan Güneş; Harun Yakarer ve Hacer Yeğin Güneş moderatörlüğünde toprağı, buğdayı ve bereketi farklı yönleriyle ele aldı.

Şehrin Noktalarında Tarım Temalı Tasarımlar İlgi Gördü

Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin çeşitli noktalarında oluşturulan tarım temalı özel tasarım alanları da hafta boyunca Konyalılardan yoğun ilgi gördü.

Özel dekoratif alanlar; Meram Gar önü, Zafer Meydanı, Kültürpark Tramvay Kafe önü, Taş Bina önü, Türbeönü Çarşıları ve Mevlana Meydanı gibi yoğun noktalarda vatandaşların ilgisine sunuldu. Tarımın önemine vurgu yapan bu özel alanlar, görsel tasarımlarıyla da büyük beğeni topladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü de Tarım Haftası etkinliklerine katkı sağladı. Kültürpark’ta kurulan stantta “Bilinçli Su Kullanımı” konusunda vatandaşlara bilgilendirme yapılırken, standı ziyaret edenlere çam fidanı hediye edildi.

Hafta boyunca gerçekleştirilen etkinliklerle hem tarımsal üretimin önemi hem de su kaynaklarının bilinçli kullanımı konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

