Konya, UNESCO Öğrenen Şehirler Zirvesi'nde

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları, Yozgat’ta düzenlenen UNESCO Öğrenen Şehirler Zirvesi’ne katıldı.

Zirvenin ilk günü, Hayri İnal Konağı’nda gerçekleştirilen “Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) Buluşması” ile başladı.

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu koordinasyonunda gerçekleştirilen programda ebru sanatı ve ıhlamur baskı sanatına yönelik atölye çalışmaları uygulamalı olarak yürütüldü. Katılımcılar geleneksel sanatları deneyimleme imkânı bulurken etkinlikler yoğun ilgi gördü.

UNESCO Öğrenen Şehirler Zirvesi’nin ikinci gününde, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz ve Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker’in katılımıyla açılış programı gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarında öğrenen şehir yaklaşımının yerel kalkınmadaki rolü, kurumlar arası iş birliği ve hayat boyu öğrenmenin yaygınlaştırılması konuları vurgulandı.

Açılış konuşmalarının ardından, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Dr. Azize Ökten tarafından “UNESCO’nun Şehir Programları ve Yerel Yönetimlerle İlişkisi” başlıklı bir sunum gerçekleştirildi.

Zirve kapsamında düzenlenen “Hayat Boyu Öğrenmenin Geleceği ve İyi Uygulama Örnekleri” başlıklı panel, Yozgat Öğrenen Şehir Odak Noktası ve ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat İl Koordinatörlüğü moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Panelde, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları temsilcisi ile birlikte farklı şehirlerden katılımcılar kendi iyi uygulama örneklerini paylaşarak şehirler arası bilgi ve deneyim aktarımına katkı sundu.

Öğleden sonra gerçekleştirilen oturumlarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen Anadoludakiler Projesi ile ilgili sunumlar gerçekleştirildi. Bu kapsamda yerel değerlerin korunması ve üretim kültürünün geleceğe taşınmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Programın devamında gerçekleştirilen çalıştay oturumlarında katılımcılar; öğrenen şehir uygulamalarında karşılaşılan zorluklar, sürdürülebilirlik mekanizmaları ve şehirler arası iş birliği modelleri üzerine görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca etkinlik alanında kurulan stantlar aracılığıyla şehirlerin kültürel ve ekonomik değerleri tanıtıldı, yöresel ürünler katılımcılarla buluşturuldu.

Genel değerlendirmede zirve; şehirler arası bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirdi, hayat boyu öğrenme ile yerel kalkınma arasındaki ilişkiyi daha görünür hale getirdi ve çok paydaşlı iş birliği açısından önemli kazanımlar sağladı.

Türkiye’de ilk kez bu kapsamda gerçekleştirilen zirve; farklı şehirlerden yerel yönetimler, kamu kurumları, üniversiteler ve ilgili paydaşları bir araya getirerek öğrenen şehir yaklaşımına yönelik önemli bir istişare ve iş birliği zemini oluşturulmasına da katkı sağladı.