Konya'da zirai dona karşı çalışmalar sürüyor

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü merkez ve ilçelerde zirai don riskine karşı saha çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kulu ilçesinde saha ekipleri tarafından incelemelerde bulunuldu.

Konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “İçinde bulunduğumuz dönemde etkisini sürdüren zirai don riski nedeniyle, Kulu İlçe Müdürlüğümüz teknik ekipleri tarafından meyve bahçelerinde izleme ve gözlem çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yapılan çalışmalarla; Olası don zararlarının tespiti, Bitkisel üretime etkilerin değerlendirilmesi. Üreticilerimizin doğru ve zamanında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. İlçe Müdürlüğümüz, üreticilerimizin zarar görmemesi ve gerekli tedbirlerin zamanında alınabilmesi için saha çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Üreticilerimize bereketli ve risksiz bir sezon diliyoruz.”

