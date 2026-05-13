Tarımın başkenti Konya'dan gurur tablosu: 965 milyon TL'lik destek

Belediye, teknik danışmanlık, coğrafi işaretlerle markalaşma ve Ar-Ge ile akıllı tarım uygulamaları gibi stratejilerle üretimin katma değerini artırmayı hedefliyor.

"Tarımın başkenti" Konya, tarımsal mirası ve geniş arazileriyle öne çıkarken, fidan, tohum, tarımsal ekipman ve sulama gibi desteklerle üreticinin yanında duruyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayarak, 2018'den bu yana tarıma 965 milyon TL'yi aşan destek sağladıklarını duyurdu.

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay’ın mesajı şöyle:

“Konya’mız; UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Çatalhöyük’ten bu yana süregelen tarımsal mirasıyla, üretimin ve bereketin asırlardır kesintisiz devam ettiği bir medeniyet havzasıdır. Bugün bu kadim birikim, modern tarım teknikleriyle birleşerek Konya’yı Türkiye’nin tarım başkenti haline getirmiştir.

42 bin kilometrekarelik yüzölçümünün yaklaşık 1 milyon 890 bin hektarının tarım arazisi olması, şehrimizin üretim kapasitesini açıkça ortaya koymaktadır. Bu büyük potansiyeli her geçen gün daha da büyüten ise alın teriyle toprağı işleyen çiftçilerimizin emeği ve gayretidir. Çünkü çiftçilerimiz, gıda güvenliğimizin ve bereketli yarınlarımızın en güçlü teminatıdır.

Bizler de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak tarımı geleceğin stratejik alanlarından biri olarak görüyor; üreticimizin yanında durmaya, kırsalda üretimi güçlendirecek yatırımları kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 2018 yılından bu yana tarımsal kalkınma için yaptığımız fidan, fide, tohum, tarımsal ekipman desteği ve küçük ölçekli sulama yatırımı tutarımız 965 milyon lirayı aştı.

Tarımsal üretimi sadece desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda bilginin sahaya indiği bir model de uyguluyoruz. Ziraat mühendislerimiz ve veteriner hekimlerimizle birlikte köy köy, mahalle mahalle üreticilerimize birebir teknik danışmanlık sunuyoruz.

Ayrıca üretimin değer zincirini güçlendirmek adına; “Coğrafi İşaretli Lezzetler Rotası” ile yerel ürünleri markalaştırıyor, “Lavonya” ve “PELEN” gibi markalarla üreticimizin ürününü katma değerli hale getiriyoruz.

Zira bizim için tarım, üretimin çok ötesinde planlamak, markalaştırmak ve geleceği güvence altına almaktır.

Bu nedenle hem sahada üretimi destekliyor hem de Ar-Ge ve akıllı tarım uygulamalarıyla geleceğin tarımını bugünden kuruyoruz.

Bu vesileyle; toprağı emekle yoğuran, üretimiyle ülkemizin gıda güvenliğine katkı sağlayan tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum. Tüm çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum.”