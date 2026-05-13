  Konya 'Jeopark Projesi' ile dünya turizmine açılıyor!

Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde birçok kurum ve kuruluşun katkılarıyla Konya Jeopark Projesi hayata geçirilerek turizme katkı sağlanacak.

  • Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Jeopark Projesi ile şehrin doğal ve kültürel varlıkları dünya turizmine açılacak.
  • Proje kapsamında Karapınar ilçesindeki Acıgöl, Meke Maarı ve Çölleşme Merkezi'nde önemli saha gezisi ve incelemeleri yapıldı.
  • İncelemelere Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal dahil olmak üzere birçok kurumdan üst düzey yetkililer katılım sağladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde birçok kurum ve kuruluşun katkılarıyla hayata geçirilecek Konya Jeopark Projesi kapsamında; Karapınar Acıgöl, Meke Maarı ile Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi’nde saha gezisi ve incelemesi yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen "Konya Jeopark Projesi" kapsamında teknik heyet Karapınar'da saha incelemesi yaptı.

Konya turizminin geleceği açısından büyük önem taşıyan Jeopark Projesi kapsamında Karapınar ilçesinin jeolojik ve doğal mirası açısından kritik noktalar yerinde incelendi. 

Bu kapsamda Karapınar Acıgöl, Meke Maarı ve Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi’nde incelemeler gerçekleştirildi.

"Dünyanın Nazar Boncuğu" olarak bilinen Meke Maarı ve çevresi, Jeopark projesinin en kritik duraklarından biri oldu.

İncelemelere; Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, Karapınar AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ersoy, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Orhan Çatalçam, MTA Konya Bölge Müdürü Muharrem Göktaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tayyip Sarı, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Acar, MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Cihan Uzun, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yazlık, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Latif Erdoğan katıldı.

Proje ile Konya’nın doğal ve kültürel varlıklarının bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi ve tanıtılması; kültür ve turizme ilişkin sosyal ve teknik altyapının kurulması ve işletilmesinin sağlanması gibi birçok alanda şehrin turizm potansiyeline katkı sunulması hedefleniyor.

Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal ve Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, projenin bölge turizmine etkilerini değerlendirdi.

JEOPARK

Uluslararası öneme sahip jeolojik miras unsurlarını (fosiller, obruklar, yer şekilleri) koruyan, bu alanları eğitim ve turizm yoluyla sürdürülebilir kalkınma için kullanan, sınırı belirlenmiş özel doğa koruma bölgeleridir.

