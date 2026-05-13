Kırmızı et üreticilerinden bayram uyarısı

Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekin toplantıda yaptığı konuşmada, yeni yönetimini tanıtarak sektörün mevcut durumuna ve yaklaşan Kurban Bayramı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tekin, “Bugün artık seçim süreci geride kalmıştır. Bundan sonra önümüzde duran asıl mesele; üretimin sürdürülebilirliği, üreticimizin korunması ve toplumumuzun güvenilir gıdaya erişiminin sağlanmasıdır.

Çünkü kırmızı et üretimi yalnızca ekonomik bir faaliyet değildir; aynı zamanda stratejik, sosyal ve toplumsal yönü bulunan milli bir üretim alanıdır. Gıda güvenliğinin konuşulduğu, iklim değişikliğinin tarım ve hayvancılık üzerindeki etkilerinin giderek arttığı günümüzde, hayvancılık sektörü ülkelerin geleceği açısından hayati bir noktada durmaktadır.”dedi.

Kırmızı Et Üretmek Sıradan Bir İş Değil

Kırmızı et üreticiliğinin sıradan bir iş olmadığını belirten Tekin, “Kırmızı et üreticiliği; sıradan bir iş değildir. Bilgi, tecrübe, sabır, disiplin ve fedakârlık isteyen zor bir meslektir.

Üreticimiz yılın on iki ayı, yirmi dört saat esasına dayalı bir emek ortaya koymaktadır. Canlı hayvan yetiştiriciliği; yem planlamasından hayvan sağlığına, hijyen koşullarından lojistik süreçlere kadar çok yönlü bir uzmanlık alanıdır.

Özellikle son yıllarda yem maliyetleri, enerji giderleri, veterinerlik hizmetleri ve üretim girdilerindeki artışlar sektörümüz üzerinde ciddi baskılar oluşturmaktadır. Bunun yanında toplumun en temel ihtiyaçlarından biri olan sağlıklı ve güvenilir protein kaynağının karşılanması da üreticimizin omuzlarındaki büyük sorumluluklardan biridir.

Bu nedenle üreticinin korunması yalnızca mesleki bir mesele değil, aynı zamanda toplum sağlığı ve ülke ekonomisi açısından da stratejik bir gerekliliktir.”şeklinde konuştu.

Bilimsel Veriler Esas Alınacak

Konuşmasında sektörün sorunlarını yerinde dinlediklerini ifade eden Tekin, “Allah’ın izniyle bundan sonraki süreçte yönetim kurulumuzla birlikte bilimsel verileri esas alan, ortak aklı önceleyen ve istişare kültürünü merkeze koyan bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz.

Özellikle hayvan sağlığı, hijyen standartları, kayıtlı üretim, modern kesimhane uygulamaları, çevresel sürdürülebilirlik ve üreticilerimizin eğitim süreçleri konusunda daha güçlü adımlar atılması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü günümüzde hayvancılık yalnızca geleneksel yöntemlerle sürdürülebilecek bir alan olmaktan çıkmış; teknoloji, planlama ve bilimsel yönetim anlayışını zorunlu hale getirmiştir.”ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramında Bunlara Dikkat

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla da vatandaşlara uyarılarda bulunan Başkan Tekin, “Önümüzde mübarek Kurban Bayramı bulunmaktadır. Kurban ibadeti yalnızca dini bir vecibe değil; paylaşmanın, yardımlaşmanın ve toplumsal dayanışmanın da en güçlü sembollerinden biridir. Bu süreçte vatandaşlarımızdan kurbanlık seçiminde dini ölçülere, hayvan sağlığına ve hijyen şartlarına dikkat etmelerini özellikle rica ediyoruz.

Kesimlerin ehil kişiler tarafından, uygun ve denetimli alanlarda yapılması hem insan sağlığı hem çevre temizliği açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca kesim sonrasında etlerin muhafaza koşulları da halk sağlığı bakımından son derece önemlidir. Bilimsel olarak da bilinmektedir ki uygun sıcaklıkta muhafaza edilmeyen et ürünleri bakteriyel riskleri artırabilmektedir. Bu nedenle etlerin uygun şekilde parçalanarak kısa sürede buzdolabında dinlenmeye alınması gerekmektedir.

Biz inanıyoruz ki; güçlü üretici güçlü Türkiye demektir. Üreten insanını kaybeden toplumlar ekonomik bağımsızlıklarını da zamanla kaybederler. Bu yüzden üreticimize sahip çıkmak, aslında ülkemizin geleceğine sahip çıkmaktır.”değerlendirmesinde bulundu.

