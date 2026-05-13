Konya'dan acı haber! Kayıp babanın kanyonda cesedi bulundu
Konya'da kendisinden haber alınamayan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Ali Erkek'ten acı haber geldi.
Haberin Özeti
Konya’da 6 Mayıs’tan bu yana kendisinden haber alınamayan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Ali Erkek’in otomobili, Akören ve Bozkır ilçeleri arasındaki Mavi Boğaz Kanyonu’nda, köprü yakınında bulundu. Otomobilde Erkek’in montu, cüzdanı ve cep telefonuna rastlandı.
Bunun üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.
Çarşamba Çayı boyunca uzanan 30 kilometrelik kanyonda arama çalışmalarını yürüten ekipler, çalışmaların 7’nci gününde Erkek’in cesedine ulaştı.
Ölüm Nedeni Otopsi Sonrası Belli Olacak
Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan Mehmet Ali Erkek’in cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Erkek’in ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.