Konya'dan acı haber! Kayıp babanın kanyonda cesedi bulundu

Konya'da kendisinden haber alınamayan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Ali Erkek'ten acı haber geldi.

Demirören Haber Ajansı
Haberin Özeti

  • Konya'da 6 Mayıs'tan bu yana kayıp olan 2 çocuk babası Mehmet Ali Erkek'in cesedi, arama çalışmalarının 7'nci gününde bulundu.
  • Erkek'in otomobili, Akören ve Bozkır ilçeleri arasındaki Mavi Boğaz Kanyonu'nda montu, cüzdanı ve telefonuyla terk edilmiş halde bulunmuştu.
  • Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan Mehmet Ali Erkek'in ölüm nedeninin, otopsi sonrası belirleneceği açıklandı.

Konya’da 6 Mayıs’tan bu yana kendisinden haber alınamayan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Ali Erkek’in otomobili, Akören ve Bozkır ilçeleri arasındaki Mavi Boğaz Kanyonu’nda, köprü yakınında bulundu. Otomobilde Erkek’in montu, cüzdanı ve cep telefonuna rastlandı.

Konya'da 6 Mayıs'tan bu yana kayıp olarak aranan 39 yaşındaki 2 çocuk babası Mehmet Ali Erkek'ten 7'nci günde kahreden haber geldi.

Bunun üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Çarşamba Çayı boyunca uzanan 30 kilometrelik kanyonda arama çalışmalarını yürüten ekipler, çalışmaların 7’nci gününde Erkek’in cesedine ulaştı.

Akören ve Bozkır ilçeleri arasındaki Mavi Boğaz Kanyonu'nda arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, talihsiz adamın cansız bedenine ulaştı.

Ölüm Nedeni Otopsi Sonrası Belli Olacak

Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan Mehmet Ali Erkek’in cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Erkek’in ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.

