Konya sahnelerinde ecdat rüzgarı:

Bu yıl ‘Korkusuz Liderler' temasıyla gerçekleştirilen yarışmanın final programı, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde yoğun katılımla düzenlendi.

Meram ilçesindeki resmi okullarda eğitim gören 4. sınıf öğrencilerini kapsayan yarışmanın finalinde 16 okuldan öğrenciler sahne aldı. Türk tarihine yön veren büyük liderleri canlandıran öğrenciler, sergiledikleri performanslarla izleyenlerden tam not aldı.

Programı; Meram Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yakışır, kurum yöneticileri, okul idarecileri, öğretmenler ve çok sayıda davetli takip etti.

Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit, final etkinliğinde yaptığı konuşmada Meram Belediyesinin MEGA çatısı altında çocuklar ve gençler için birbirinden değerli etkinlikler, programlar ve projeler yürüttüğünü belirtti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yakışır da eğitime verdiği desteklerden dolayı Meram Belediyesine ve Başkan Mustafa Kavuş'a teşekkür etti.

Yarışma sonunda kendi kategorilerinde birinci olan öğrenciler ve danışman öğretmenleri de büyük alkış aldı. Program sonunda öğrenciler, öğretmenler ve aileler hatıra fotoğrafı çektirirken, finale kalan tüm öğrencilere hediyeler verildi.