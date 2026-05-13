Konya sahnelerinde ecdat rüzgarı:

Meram Gelişim Akademisi'nde geleneksel hale gelen 'Ahlaki Karakter Temsil Yarışması'nın 2026 yılı finalinde Türk tarihine yön veren büyük liderler canlandırıldı.

Bu yıl ‘Korkusuz Liderler' temasıyla gerçekleştirilen yarışmanın final programı, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde yoğun katılımla düzenlendi. 

Meram Belediyesi'nin MEGA projesi kapsamında düzenlenen "Ahlaki Karakter Temsil Yarışması" finali Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Meram ilçesindeki resmi okullarda eğitim gören 4. sınıf öğrencilerini kapsayan yarışmanın finalinde 16 okuldan öğrenciler sahne aldı. Türk tarihine yön veren büyük liderleri canlandıran öğrenciler, sergiledikleri performanslarla izleyenlerden tam not aldı. 

Programı; Meram Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yakışır, kurum yöneticileri, okul idarecileri, öğretmenler ve çok sayıda davetli takip etti.

"Korkusuz Liderler" temasıyla sahneye çıkan 4. sınıf öğrencileri, Türk tarihine yön veren şahsiyetleri büyük bir ustalıkla canlandırdı.

 Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit, final etkinliğinde yaptığı konuşmada Meram Belediyesinin MEGA çatısı altında çocuklar ve gençler için birbirinden değerli etkinlikler, programlar ve projeler yürüttüğünü belirtti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yakışır da eğitime verdiği desteklerden dolayı Meram Belediyesine ve Başkan Mustafa Kavuş'a teşekkür etti.

Yarışma sonunda kendi kategorilerinde birinci olan öğrenciler ve danışman öğretmenleri de büyük alkış aldı. Program sonunda öğrenciler, öğretmenler ve aileler hatıra fotoğrafı çektirirken, finale kalan tüm öğrencilere hediyeler verildi.

