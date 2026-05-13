Konya'da hareketli dakikalar: Altınları çaldı esnaftan kaçamadı!

Konya'nın Meram ilçesinde bulunan bir kuyumcuya gelen şahıs, 2 cumhuriyet altınını 'param gelecek' bahanesiyle beklettiği sırada alıp kaçtı. O anlar anbean kameralara yansıdı.

İHA
İhlas Haber Ajansı
Haberin Özeti

  • Konya'da geçtiğimiz pazartesi günü bir kuyumcuya gelen şüpheli, "param gelecek" diyerek 9 dakika oyaladığı 2 cumhuriyet altınını çalıp kaçtı.
  • Meram ilçesindeki kuyumcudan altınları çalan şüpheli, esnaf ve vatandaşların takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
  • Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, şüphelinin altınları alıp kaçış anları da kayıtlara geçti.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Tevfikiye Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, kuyumcuya gelen 1 kişi 2 adet cumhuriyet altını alacağını belirttiği kuyumcuya, ‘param gelecek’ diyerek 9 dakika oyaladıktan sonra altınları alarak kaçtı. 

Konya Meram'da bir kuyumcuya gelen hırsızlık şüphelisi, 9 dakika boyunca oyaladığı esnafın dalgınlığından faydalanarak altınları çaldı.

Durumu fark eden kuyumcu, şüphelinin peşinden koşarak hırsızı vatandaşlarla birlikte yakaladı. Şüpheli, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Görüntülerde, iş yerine gelen şahsın 9 dakika boyunca kuyumcuda bekledikten sonra bir anda altınları alarak iş yerinden ayrıldığı, iş yeri sahibinin ise şüphelinin peşinden koştuğu görülüyor.

İHA

