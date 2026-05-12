Konya'da gizemli kayıp: 2 çocuk babası aranıyor
Konya'da 6 gündür kendisinden haber alınamayan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Ali Erkek'in arama çalışmaları sürüyor.
- • Konya'da 6 Mayıs'tan bu yana kendisinden haber alınamayan 2 çocuk babası Mehmet Ali Erkek'i arama çalışmaları sürüyor.
- • Kayıp adamın otomobili, Akören ve Bozkır arasındaki Mavi Boğaz Kanyonu'nda montu, cüzdanı ve cep telefonuyla terk edilmiş bulundu.
- • AFAD, jandarma, deniz polisi ve itfaiye ekipleri, 30 kilometrelik Çarşamba Çayı kanyonunda Mehmet Ali Erkek'i arıyor.
Kayıp adamın otomobili Akören ve Bozkır ilçeleri arasındaki Mavi Boğaz Kanyonu’nda, köprü yakınında bulundu.
Otomobilde Erkek’in montu, cüzdanı ve cep telefonu bulundu.
İhbar üzerine kanyona AFAD, jandarma, deniz polisi, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Çarşamba Çayı boyunca uzanan 30 kilometrelik kanyonda Mehmet Ali Erkek’i arama çalışmalarını devam ediyor.