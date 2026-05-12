Konya'daki firari hükümlü bakın nerede saklanıyormuş!

Konya'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün saklandığı yer polisi bile şaşırttı.

DHA
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Ö.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı. 

Konya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için cami çevresinde bir hafta boyunca titiz bir takip yürüttü.

Ekipler, bu süreçte Ö.G.'nin Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde bir caminin etrafında görüldüğü ihbarını da aldı. 

15 yıl hapis cezası bulunan Ö.G.'nin, yakalanmamak için iki aydır cami tuvaletini yaşam alanına çevirdiği ortaya çıktı.

Bölgede 1 hafta takip yapan ekipler, caminin kullanılmayan tuvaletinden uzun süre çıkmayan kişinin aradıkları firari olduğunu tespit etti. 

Güvenlik önlemleri aldıktan sonra tuvalete baskın düzenleyen ekipler, Ö.G.'yi gözaltına aldı. Ö.G.'nin yakalanmamak için cami tuvaletini 2 aydır yaşam alanına çevirdiğini belirlendi. 

Şüphelinin yapılan üst aramasında ayrıca bıçak, makas ve çok sayıda anahtar bulundu. Gözaltına alınan hükümlü, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi. 

Konya'da nisan ayının acı bilançosu: kazaların ardı arkası kesilmedi!
