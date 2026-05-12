Sosyalfest'e 'Konya modeli' damga vurdu

Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı'nın geliştirdiği 'E-KOLEKTİF' projesi, İstanbul Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen Sosyal Bilimler Festivali'nde 'Türkiye Yüzyılı'nın Sosyal Modelleri' kategorisinde birinci oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle faaliyetlerini yürüten Sosyal İnovasyon Ajansı’nın (SİA), Sosyal Bilimler Festivali 2026’da (SosyalFest) geliştirdiği sosyal model birinci oldu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu (ICYF) tarafından “İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Başkenti” ilan edildiği süreçte elde edilen bu başarının, şehirde gençlerin sosyal inovasyon, bilimsel üretim ve çözüm odaklı çalışma kapasitesini ortaya koyan önemli örneklerden biri olduğunu belirtti.

SİA’nın Türkiye’ye rol model olan kıymetli çalışmalar ortaya koyduğunu ifade eden Başkan Altay, “Sosyal İnovasyon Ajansı’mızın ekibi, Karabük Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen SosyalFest yarışmasında Türkiye birincisi olması şehrimiz adına gurur verici. 

Sosyal fayda odaklı projesiyle önemli bir başarı elde eden gençlerimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı (SİA) ekibi, SosyalFest 2026'da kazandıkları Türkiye birinciliği ödülüyle birlikte.

SİA, Gençlerin Üretim Sürecine Katkı Sağlıyor

SosyalFest 2026 kapsamında “Türkiye Yüzyılı’nın Sosyal Modelleri” başlığı altında değerlendirilen sonuçlarda, SİA tarafından geliştirilen “E-KOLEKTİF” projesi birinci oldu.

Proje; su ve enerji tasarrufunu oyunlaştırma temelli sürdürülebilir yaşam modelini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Festival; insan ve toplum merkezli yaklaşımla Türkiye’nin ve dünyanın ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler geliştirilmesini teşvik etmekte, gençlerin bilimsel düşünme, model geliştirme ve uygulama süreçlerine aktif katılımını destekliyor.

Bu kapsamda elde edilen derece, gençlerin bilgi ve araştırma temelli üretim süreçlerine katkı sunma kapasitesini göstermesi açısından önem arz ediyor.

