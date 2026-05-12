Konya'da mucize! Kuruyan göl eski günlerine geri döndü
Konya'da sevindirici haber geldi. Kuruyan Kömüşini Gölü, eski günlerine dönmeye başladı.
Haberin Özeti
- • Konya'daki Kömüşini Gölü, iki yıl kuruduktan sonra yoğun yağmurlar sayesinde yeniden su tutmaya başlayarak eski günlerine döndü.
- • 1992'de sit alanı ilan edilen göl, 1,5 metre derinliğe ve 15 kilometrekare alana ulaşarak eski ekosistemini canlandırdı.
- • Su seviyesindeki artışla birlikte "allı turna" olarak bilinen flamingolar ve farklı kuş türleri göle geri döndü.
