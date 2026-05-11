Konya Ovası yeni bir gölete kavuşuyor
Konya'da tarım arazilerinin modern sulama yöntemlerine kavuşması ve yaygınlaşması için DSİ 4. Bölge Müdürlüğü'nün çalışmaları hızla devam ediyor. Bu kapsamda Bozkır'ın Dereiçi Mahallesinde yürütülen Dereiçi Göleti'nde çalışmalar sürüyor.
Temelden 29,5 metre yüksekliğe ve 540 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip olacak göletin tamamlanmasıyla 740 dekar tarım arazisi modern sulama imkânına kavuşacak.