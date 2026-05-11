Konya'da yürekler ağza geldi! Otomobil şarampole devrildi
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil şarampole devrildi.
Kaza, Konya'nın Kulu ilçesinde Karacadağ Mahallesi'nde meydana geldi.
Ömer Demir (60) idaresindeki 33 BFR 23 plakalı otomobil şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve yolcu olarak bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi sıkıştıkları yerden ekipler tarafından çıkarıldı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.