Konya'da freni boşalan minübüs kurtarıldı

Konya'nın Bozkır ilçesinde freni boşalarak çaya giren minibüs, traktör yardımıyla kurtarıldı.

Konya'da freni boşalan minübüs kurtarıldı
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sefatakıhaberreklam
sefatakıhaberreklam
sefatakıhaberreklam
sefatakıhaberreklam

Edinilen bilgiye göre, piknik yapmak için bölgeye gelen bir sürücü aracını park etti. Ancak kısa bir süre sonra freni boşalan minibüs, kontrolsüz bir şekilde hareket ederek Aygırdibi Çayı'na girdi. Araç içerisinde kimsenin bulunmaması olayın boyutlarının büyümesinin önüne geçti. 

Konya'da freni boşalan minübüs kurtarıldı

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Bu Habere de Bak
Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Suyun içindeki aracı kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaşlar çevreden yardım istedi. Bölge sakinlerinden Hasan Ay, traktörüyle kurtarma çalışması başlattı. Uzun uğraşlar sonucunda araç halat yardımıyla çekildi. 

Traktörüyle minibüsü çıkaran Hasan Ay, "Bir anlık dalgınlıkla şelalenin sularına kapılan aracı traktörümüzle sudan çıkardık" diye konuştu.

İHA

Bakmadan Geçme

Konyaspor 3 gün dinlenecek
Konyaspor 3 gün dinlenecek
Konyaspor evindeki seriyi kaybetti!
Konyaspor evindeki seriyi kaybetti!
Kafe Karatay ağı genişliyor
Kafe Karatay ağı genişliyor
Konyaspor yerini korudu
Konyaspor yerini korudu
Siyasilerin yüzükleri Konyalı ustanın elinden geçiyor
Siyasilerin yüzükleri Konyalı ustanın elinden geçiyor
Mayıs ayı Selçuklu'da sanat dolu geçecek
Mayıs ayı Selçuklu’da sanat dolu geçecek