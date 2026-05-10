Konya Emniyetinden annelere duygusal kutlama

Müdürlük, üniforması ardında anne yüreği taşıyan meslektaşları başta olmak üzere, tüm annelerin fedakarlığını vurguladı.

Emniyet, şehitlerimizin emaneti olan aileleri ve vatan hizmetindeki kadın memurları baş tacı ilan ederek günlerini kutladı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Anneler Günü'nde şehit anneleri ile görevi başındaki kadın polisleri ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü bugün kutlanan Anneler Günü için özel bir program organize ederek duygusal bir kutlama gerçekleştirdi.

Başta şehit anneleri olmak üzere görevli anne polislerinde anneler gününü kutlayan Emniyet mensupları şehit annelerine ve görevi başındaki kadın anne polislere çiçek takdim ederek anneler gününü kutladı.

“Cennet kokulu annelerimiz ve vatanın cesur kadınlarıyla bir araya geldik” paylaşımı ile ziyaretleri duyuran Konya İl Emniyet Müdürlüğü, mesajda şunları ifade etti:

‘Anneler Günü vesilesiyle; şehitlerimizin emaneti olan kıymetli ailelerimizi ziyaret ettik ve görevi başındaki kadın polislerimize çiçek takdim ederek anneler gününü kutladık. Şehitlerimizin aziz hatırası daima yüreğimizde, onların emanetleri ve vatan hizmetindeki kadın memurlarımız ise baş tacımızdır. Başta şehit annelerimiz ve kadın polislerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.’

Öte yandan Konya’da hem anneliği hem de mesleklerini bir arada yürüten kadın polisler, en özel günlerinde de vatandaşların huzuru ve güvenliği için görev yapmaya devam ederken Anne polisler için yayınlanan mesajda ise şu ifadeler kullanıldı;