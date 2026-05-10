Konya Orman Bölge Müdürlüğü'nden önemli işbirliği

Rektörlük Toplantı Salonunda ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş ve Konya Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın arasında imzalanan protokol kapsamında; üniversite kampüs alanlarında gerçekleştirilecek fidan dikim çalışmalarıyla öğrencilerin ağaçlandırma faaliyetlerine aktif katılımı hedeflenirken, erozyonla mücadele ve sürdürülebilir çevre anlayışına yönelik farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

ORMAN SEVGİSİ VE DOĞA BİLİNCİ GELİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

İmzalanan protokol kapsamında öğrencilerde ve toplumda orman sevgisi ile doğa ve çevre bilincinin geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca her üniversite öğrencisinin bir fidan dikmesinin teşvik edilmesiyle, gençlerin yaşanabilir bir çevre oluşturulmasına katkı sunma bilincini deneyimlemesi sağlanacak. Protokole göre organizasyon süreçleri Aksaray Üniversitesi tarafından yürütülecek. Fidan dikimi yapılacak alanların hazırlanması, sulama ve bakım çalışmaları üniversitenin sorumluluğunda olacak.

Konya Orman Bölge Müdürlüğü ise ağaçlandırma sahaları için gerekli fidanları temin edecek ve teknik konularda destek sağlayacak. Öte yandan fidan dikim törenleri iki kurumun iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Dikilen fidanların bakımı ise Aksaray Üniversitesi tarafından sürdürülecek. İmza töreni Rektör Arıbaş tarafından Konya Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın'a günün anısına plaket takdimi ve hatıra fotoğrafıyla sona erdi.