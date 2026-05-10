Çelikkayalar AVM'de Anneler Günü'nü unutmadı

Çelikkayalar AVM, Anneler Günü'ne özel hazırladığı renkli etkinliklerle ziyaretçilerine güzel bir gün yaşattı. 10 Mayıs 2026 Pazar günü Selçuklu Mağazası'nda düzenlenen organizasyonda anneler hem yarıştı hem de birbirinden değerli ödüllere sahip oldu. Gün boyunca eğlence, heyecan ve sürprizlerle dolu etkinliklerde anneler için iki farklı yarışma düzenlendi.

“Anneler, Hazır Mısınız?” sloganıyla düzenlenen Market Arabası Yarışması etkinliğe ayrı bir heyecan kattı. Yarışmacılar market arabalarını doldurmak için kıyasıya mücadele verdi. Her kategoriden bir ürünü arabasına ekleyip en yüksek tutara ulaşan yarışmacılar heyecanı doruklarda yaşadı. Toplam 9 yarışmacının 3’er kişilik gruplar halinde mücadele ettiği yarışmada kazanan annelere market arabalarına doldurdukları ürünler hediye olarak verildi. Yarışmaya katılan diğer yarışmacılara ise 1000 TL'lik ödül takdim edildi.

Lezzet ve yeteneğin buluştuğu “Marifetli Anneler Yarışıyor” Pasta Yarışması’nda ise anneler hazırladıkları pastalarla hünerlerini sergiledi. İki grup halinde gerçekleştirilen yarışmada her grubun birincisine 10 bin TL alışveriş çeki ve çay seti hediyesi verildi. Yarışmaya katılan diğer anneler de çeşitli sürpriz ödüller verilerek gönülleri fethedildi.