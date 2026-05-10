Bakan Göktaş 50 milyon ödenek ayrıldığını duyurdu

Bakan Göktaş, YADES'in 10 yılda 105,6 milyon lira finansmanla 164 binden fazla yaşlıya ulaştığını ve yaşamlarını kolaylaştırdığını belirtti.

Belediyeler, 65 yaş üstü vatandaşlara koruyucu ve evde bakım hizmeti sunacak projeleriyle 26 Haziran'a kadar valiliklere başvuruda bulunabilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yaşlı Destek Programı’na başvuruların alınmaya başladığını söyledi.

Bakan Göktaş yaşlı nüfus oranının yüzde 11,1’e yükseldiği belirtti. Göktaş, Türkiye’de yaşlılara sunulan hizmetlerin sayısının artırılması ve ihtiyaçlara göre çeşitlendirilmesi amacıyla çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.

Göktaş, "Yaşlılarımıza yönelik hizmetlerin sunumunda kurum bakımının yanı sıra evde bakım ve gündüz bakım gibi koruyucu-önleyici alternatif hizmet modellerini de yaygınlaştırıyoruz. Ayrıca yaşlılarımızın ve yakınlarının öncelikli tercihi olan gündüz bakım ile evde bakım destek hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik projeler yürütüyoruz."şeklinde konuştu.

50 Milyon Lira Ödenek

Göktaş, YADES ile 65 yaş üstü vatandaşların hayatını kolaylaştırdıklarını ifade ederek, proje kapsamında bakıma ve psikososyal desteğe ihtiyaç duyan yaşlılarımızın, kendi yaşam alanlarından ayrılmadan gerekli hizmetlere ulaşabildiklerini söyledi.

Göktaş, açıklamasının devamında , "YADES kapsamında son 10 yılda sağladığımız toplam finansman desteği 105,6 milyon lirayı buldu. Bu süreçte 86 farklı belediyemizde yürütülen 123 projeyle 108 bin 851 hanede 164 bin 144 yaşlı vatandaşımıza ulaştık.

Yaşlılarımızın korunması, desteklenmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla belediyeler tarafından hazırlanacak yeni projelerin değerlendirileceği YADES 2026 başvuruları alınmaya başladı. Bu yıl YADES projeleri için 50 milyon lira ödenek ayırdık."ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, Belediyelerin; Bakanlığın Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan "YADES Proje Başvuru Formu"nu doldurarak proje taslaklarıyla birlikte valiliklere başvuruda bulunabildiğini ifade ederek, onaylanan projelerin belediyeler tarafından uygulanacağını, denetimlerin ise valilikler aracılığıyla yürütüleceğini söyledi. Göktaş, programa başvuracak belediyelerin hazırlayacakları proje tekliflerini 26 Haziran’a kadar valiliklere teslim etmesi gerektiğini söyledi.