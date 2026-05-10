16 sayı farkı koruyamadık! Konya BŞ. mağlup

Konya Büyükşehir Belediyespor, play-off yarı final serisinde ilk maçta konuk olduğu Gaziantep Basketbol karşısında 16 sayı farkla öne geçmesine karşın üstünlüğünü koruyamadı ve salondan 80-71 mağlup ayrıldı

Hüseyin Turgut
Basketbol Erkekler 1. Ligi’nde play-off yarı final serisi heyecanı sürüyor. Konya Büyükşehir Belediyespor, yarı final serisinde eşleştiği Gaziantep Basketbol ile ilk maçta karşılaşırken, salondan 80-71 mağlup ayrıldı. Sarı-siyahlılar, bir ara 16 sayıya kadar farkı açarken, son çeyrekte oyundan düştü ve rakibine 80-71’lik skorla boyun eğerek, seride 1-0 geriye düştü. İki takım da maça çok kontrollü ve düşük tempoda başladı, 4. dakika 10-8 ile Konya Büyükşehir’in üstünlüğü ile geçildi. İlk periyodda iki takım da düşük enerjiyle oynamalarının etkisiyle hiç top kaybı yapmadı ve Gaziantep ilk periyodu 18-15 önde tamamladı.

Konya Büyükşehir, ikinci periyodun başında 9-1’lik seri ile 24-17 öne geçti, Gaziantep’in ilk saha içi isabeti 4 dakika sonra geldi. Gaziantep’in top kaybıyla birlikte son 8 saniyede iki üçlük bulan Konya Büyükşehir Belediyespor soyunma odasına 41-32 önde gitti. Gaziantep ikinci yarıda tempoyu yükseltmeye çalıştı, ancak bu düşüncesi kötü seçilmiş atışlarla farkın açılmasına neden oldu. Konya Büyükşehir üçüncü çeyreğin 6. dakikasında farkı 16 sayıya (54-38) çıkardı. Gaziantep üst üste iki üçlük bulunca skor 57-47’ye geldi ancak sarı-siyahlı temsilcimiz buna karşın üçüncü periyodu 58-49 önde tamamladı.

Final periyodunda 8 dakika kala New Williams’ın üçlüğü sırasında hücum faul bekleyen Gaziantep benchine teknik faul kararı çıktı ve skor 64-54 oldu. Topa baskıyı artıran Gaziantep, savunma kaynaklı sayılarla 5 dakika kala 1 sayıya kadar (64-63) yaklaştı. Gaziantep rakibini dış atışlara zorlamanın ödülünü aldı ve 4 dakika kala Sakic ile 65-64 öne geçti. 3 dakika kala Sakic 5 faulle maçı tamamladı. Bitime 2 dakika kala son periyodda alev alan Rijad Aydın’ın üçlüğü ile skor Gaziantep adına 72-69’a geldi.

Konya Büyükşehir tamamen bireysel çabalara kalınca Gaziantep son dakikaya 75-69 önde başladı. Kalan sürede hata yapmayan Gaziantep Basketbol sahadan 80-71 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti. Konya Büyükşehir’de; Chris Coffey 10 sayı, 13 ribaund, 2 asist, New Williams 23 sayı, 4 ribaund, 2 asist, Ahmet Can Duran 12 sayı, 5 ribaund ile oynadı. İki takım arasındaki ikinci maç 13 Mayıs Çarşamba günü Konya’da oynanacak. Konya Büyükşehir bu maçı kazanıp seriyi 1-1’e getirerek, final umudunu son maça taşımaya çalışacak. 

