Konya'nın o ilçesindeki yeni adalet sarayı incelendi
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, yapımı devam eden ve tamamlanma aşamasına yaklaşan Akşehir Adalet Sarayı'nda inceleme gerçekleştirdi.
Erdem ve beraberindekiler, yetkililerden inşaat süreci ve teknik çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Milletvekili Orhan Erdem, inceleme sonrası yaptığı değerlendirmede, kamu yatırımlarının Akşehir'in gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, yeni adalet sarayının bölgeye hayırlı olması temennisinde bulundu.