Akşehir'de kariyer günü: İş arayan gençler buraya akın etti

Perşembe Pazarı Kapalı Alanı'nda gerçekleşen fuarda konuşan Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, mesleki eğitim alan gençlerin staj ve mezuniyet sonrası iş imkanlarına ulaşmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Akşehir'in çevre ilçeler için de cazibe merkezi olduğunu vurgulayan Yiğit, düzenlenen fuarın Yunak, Tuzlukçu, Ilgın ve çevre ilçelerdeki gençler için de önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu da mesleki eğitimin önemine dikkat çekerek fuarın gençlerin kariyer planlamasına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

“Hedef Oranı Yüzde 40'a Çıkarmak”

Akşehir'de meslek lisesi öğrenci oranının yüzde 35 seviyesinde olduğunu belirten Topaloğlu, hedeflerinin bu oranı yüzde 40'a çıkarmak olduğunu söyledi.

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ender Kalkan ise "Bir ülkenin en büyük zenginliği yetişmiş insan kaynağıdır. Bugün burada kuracağınız her temas, gelecekteki kariyerinizin ilk adımı olabilir." dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ise mesleki eğitimin Türkiye açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.