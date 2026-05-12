Mevlana'nın eski el yazmaları güvende: Konya'da işte böyle korunuyor
UNESCO tarafından Mevlana Müzesi'ndeki Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin kitaplarının en eski el yazması nüshaları olarak kabul edilen eserleri korumak için luslararası standartlara uygun koruma yöntemleri uygulanıyor.
Haberin Özeti
- • Mevlana'nın 5 eserinin UNESCO Dünya Belleği Listesi'ndeki en eski yazma nüshaları, Mevlana Müzesi'nde uluslararası standartlarda korunuyor.
- • Müzede eserlerin korunması için ısı, nem dengesi, mikrobik oluşumlar ve yangın riskine karşı gazlı söndürme sistemleri gibi özel önlemler uygulanıyor.
- • Mevlana Müzesi Müdürü Naci Bakırcı, 748 yıllık Mesnevi dahil bu eserlerin en eski nüshaları olduğunu ve büyük bir hassasiyetle muhafaza edildiğini vurguladı.
