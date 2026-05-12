Konya’dan Dünya’ya fikirler TohumUP ile açılacak

Proje, doğrudan yatırım taahhüdü sunmasa da, MÜSİAD güvencesiyle nitelikli eşleştirme sağlayarak Selçuk Üniversitesi ile iş birliği yapıyor.

TohumUP, ürününü belirli bir aşamaya getirmiş, büyüme potansiyeli yüksek girişimcileri mentorlar, iş dünyası ve yatırımcılarla buluşturan bir platformdur.

MÜSİAD Konya TohumUP Projesi lansmanı kapsamında basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu.

MÜSİAD Konya Şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen TohumUP Projesi Basın Lansmanı’nda konuşan Şube Başkanı Osman Ulular, projenin yalnızca bir başvuru sistemi olmadığını, Konya’daki girişimcilik ve yatırım kültürünü güçlendirecek kurumsal bir platform olarak tasarlandığını söyledi.

YATIRIMCI VE GİRİŞİMCİNİN BULUŞMA NOKTASI OLACAK

MÜSİAD Konya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ulular, lansman toplantısında yaptığı konuşmada TohumUP’un bir fikrin başarıya ulaşması için ihtiyaç duyduğu nitelikli yönlendirme, doğru yatırımcı ve güçlü iş birliği zeminini sağlayacağını belirtti.

Konya'nın sadece üretim gücüyle değil, teknoloji odaklı projeleriyle de öne çıktığını vurgulayan Ulular, TohumUP’un yerel girişimleri dünyaya açılacak markalara dönüştürme yolunda stratejik bir köprü olacağını ifade etti.

TohumUP, ürününü veya iş modelini belirli bir aşamaya getirmiş, büyüme potansiyeli yüksek projeleri; mentorlar, iş dünyası temsilcileri ve yatırımcılarla buluşturan bir ön değerlendirme ve yönlendirme platformu olarak kurgulandı.

Başkan Ulular, platformun doğrudan bir yatırım taahhüdü sunmadığını, ancak girişimlerin kendilerini kurumsal bir çerçevede ifade edebileceği ve yatırımcıların sağlıklı analizler yapabileceği nitelikli bir eşleştirme merkezi olduğunu altını çizerek belirtti.

YENİ PROJELER İÇİN YATIRIM ÖNCELİĞİ

Konya’nın üretim birikiminin genç girişimcilerin enerjisiyle birleştiğinde büyük başarı hikâyeleri yazılacağına inandıklarını söyleyen Ulular, şu çağrıda bulundu:

"Ürününü geliştirmiş, büyümek ve kendini güçlü bir zeminde anlatmak isteyen tüm girişimcileri; aynı zamanda Konya’dan çıkacak yeni projelere ilgi duyan yatırımcılarımızı bu sürece davet ediyoruz."

Girişimcilik ve yatırım kültürünü sistemli bir yapıya kavuşturacak olan TohumUP projesine dair tüm detaylar ve başvuru süreci, tohumup.org.tr adresi üzerinden takip edilebilecek.

ORTAYA ÇIKACAK FİKİRLER MÜSİAD GÜVENCESİNDE

MÜSİAD olarak bu atmosferde yeni girişimlere ön ayak olmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Ulular, “TohumUp da bu noktada bizim gelenekten kopmayarak yeni girişimlerin önünü açmak için oluşturduğumuz bir platform.

Girişimcilerimiz, şirketlerimiz ve yatırımcılarımız bize platformumuz üzerinden ulaşabilir. Geçen hafta Selçuk Üniversitesi ile bir protokol imzaladık.

Bunun nedeni ise Konya'ya rol model olmayı amaçladığımız platformumuzu uluslararası seviyeye çıkarmak için genç fikirlerin toplu olarak bir arada bulunduğu üniversitelerin akademik birikiminden faydalanmaktır.

Proje fikirlerimiz MÜSİAD güvencesi altındadır. Bu sözleri söylememin sebebi şudur: Genç arkadaşlarımız çoğu zaman fikirlerini açık etmekten imtina ediyorlar çünkü çalınma korkusu var.

Biz gençlerimize güvence veriyoruz; mantıklı, güvenilir bir zeminde fikirlerini destekliyoruz. Patent işlemlerimiz için adımlarımızı attık. Kısacası gençlerimizin bin bir emekle inşa ettikleri fikirleri bize emanet.” dedi.