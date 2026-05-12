  • Konya'da faciadan dönüldü: Kuryenin kask kamerası her şeyi kaydetti

Konya'da alev alev yanan motosiklet paniğe neden oldu. Paket servisine çıkan motosikletli kurye alev alan motosiklete yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Yaşananlar anbean kameralara yansıdı.

Yangın, geçtiğimiz pazar günü Konya'da sabah saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Kaletaş Caddesi üzerinde bir alışveriş merkezinin önünde çıktı. 

Konya Selçuklu Parsana Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinin önünde park halindeki motosiklet aniden alev aldı.

Paket servisine çıkan motosikletli kurye kenarda park halinde duran motosikletten dumanı fark etti. 

Yanan motosiklete doğru giden kurye bir vatandaşın yangın söndürme tüpü getirmesi üzerine alev alev yanan motosiklete müdahale etti.

Olay anı ise kuryenin kask kamerasına anbean yansıdı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü.

Paket servisinde olduğunu belirten ismini vermek istemeyen kurye, "Alışveriş merkezinin önünde yoğun bir duman fark ettim. Yaklaştığım zaman da motosikletin yandığını gördüm. 

Polis ve bekçiler yanan motora yangın söndürme tüpüyle müdahale etmişler ama yangın tekrardan yükseldi. O sırada bir vatandaş yangın tüpü getirdi ve ‘sıkabilen var mı' dedi. 

Kuryenin yoğun dumanlar altındaki motosiklete yaptığı ilk müdahale çevredekiler tarafından takdirle karşılandı.

Ben de sıktım. Motosiklet kara duman attı. Ben de biraz söndürmeye çalıştım. O sırada zaten itfaiye ekipleri gelerek yangını kontrol altına aldılar" diye konuştu.

