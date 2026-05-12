Konya'da faciadan dönüldü: Kuryenin kask kamerası her şeyi kaydetti

Yangın, geçtiğimiz pazar günü Konya'da sabah saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Kaletaş Caddesi üzerinde bir alışveriş merkezinin önünde çıktı.

Paket servisine çıkan motosikletli kurye kenarda park halinde duran motosikletten dumanı fark etti.

Yanan motosiklete doğru giden kurye bir vatandaşın yangın söndürme tüpü getirmesi üzerine alev alev yanan motosiklete müdahale etti.

Olay anı ise kuryenin kask kamerasına anbean yansıdı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü.

Paket servisinde olduğunu belirten ismini vermek istemeyen kurye, "Alışveriş merkezinin önünde yoğun bir duman fark ettim. Yaklaştığım zaman da motosikletin yandığını gördüm.

Polis ve bekçiler yanan motora yangın söndürme tüpüyle müdahale etmişler ama yangın tekrardan yükseldi. O sırada bir vatandaş yangın tüpü getirdi ve ‘sıkabilen var mı' dedi.

Ben de sıktım. Motosiklet kara duman attı. Ben de biraz söndürmeye çalıştım. O sırada zaten itfaiye ekipleri gelerek yangını kontrol altına aldılar" diye konuştu.