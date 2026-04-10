Süper Lig'de heyecan tam gaz! Konyaspor'un konuğu Karagümrük
Futbolda Trendyol Süper Lig'e 29, Trendyol 1. Lig'e 35, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'a 32, Beyaz Grup'a 36, Nesine 3. Lig'e ise 29. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. Süper Lig’de son 3 maçtan 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Konyaspor ise pazar günü son sıradaki Fatih Karagümrük’ü konuk edecek. Yeşil-beyazlılar kritik maçı kazanarak düşme hattıyla bağını kesmek istiyor. Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle…
Trendyol Süper Lig
Bugün:
20.00 Beşiktaş-Antalyaspor
Yarın:
14.30 Başakşehir-Gençlerbirliği
17.00 Alanyaspor-Trabzonspor
20.00 Kayserispor-Fenerbahçe
12 Nisan Pazar:
14.30 Konyaspor-Fatih Karagümrük
17.00 Göztepe-Kasımpaşa
20.00 Galatasaray-Kocaelispor
13 Nisan Pazartesi:
20.00 Eyüpspor-Samsunspor
20.00 Rizespor-Gaziantep FK
Trendyol 1. Lig
Yarın:
13.30 Sarıyer-Hatayspor
16.00 Pendikspor-Çorum FK
19.00 Bodrum FK-Bandırmaspor
12 Nisan Pazar:
13.30 Vanspor FK-Manisa FK
16.00 Adana Demirspor-Iğdır FK
19.00 Ankara Keçiörengücü-Serikspor
13 Nisan Pazartesi:
16.00 Sivasspor-İstanbulspor
17.00 Erzurumspor FK-Boluspor
20.00 Sakaryaspor-Esenler Erokspor
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ümraniyespor
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup:
12 Nisan Pazar:
13.00 Somaspor-68 Aksaray Belediyespor
15.00 Aliağa Futbol-Menemen FK
15.00 1461 Trabzon FK-Isparta 32 Spor
15.00 Gebzespor-Fethiyespor
15.00 Muşspor-Arnavutköy Belediyesi Futbol
15.00 Mardin 1969 Spor-K.Maraş İstiklalspor
15.00 Ankara Demirspor-Bursaspor
2. Lig Beyaz Grup:
12 Nisan Pazar:
15.00 Şanlıurfaspor-Kastamonuspor
15.00 Karaman FK-Muğlaspor
15.00 Karacabey Belediyespor-Sincan Belediyesi Ankaraspor
15.00 Batman Petrolspor-Beykoz Anadoluspor
15.00 Altınordu-Bucaspor 1928
15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor-Kepezspor
15.00 Ankaragücü-İnegölspor
15.00 Elazığspor-Erbaaspor
15.00 Adana 01 FK-İskenderunspor
Nesine 3. Lig 1. Grup:
12 Nisan Pazar:
16.00 Silivrispor-Bursa Nilüfer Futbol
16.00 Bulvarspor-Polatlı 1926 Spor
16.00 Küçükçekmece Sinopspor-Etimesgutspor
16.00 Yalova FK 77 Spor-Çorluspor 1947
16.00 Edirnespor-İnkılap Futbol
16.00 Çankayaspor-Beykoz İshaklıspor
16.00 Bursa Yıldırımspor-Galataspor
16.00 Kestel Çilekspor-İnegöl Kafkaspor
2. Grup 12 Nisan Pazar:
14.00 Ağrı 1970 Spor-Malatya Yeşilyurtspor
14.00 Karaköprü Belediyespor-Kapadokyaspor
14.00 Silifke Belediyespor-Kırıkkale FK
14.00 Osmaniyespor-12 Bingölspor
14.00 Hacettepe 1963 Spor-Kırşehir Futbol
14.00 Niğde Belediyespor-Mazıdağı Fosfatspor
14.00 K.Maraşspor-Erciyes 38 Futbol
14.00 Kilis 1984-Diyarbekirspor (Kilis 7 Aralık)
3. Grup 12 Nisan Pazar:
14.00 Orduspor 1967-Sebat Gençlikspor
14.00 1926 Bulancakspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor
14.00 Çayelispor-Artvin Hopaspor
14.00 Amasyaspor FK-Fatsa Belediyespor
14.00 Karabük İdmanyurdu-Pazarspor
14.00 Zonguldakspor-Giresunspor
14.00 Düzcespor-52 Orduspor FK
14.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Tokat Belediyespor
4. Grup 12 Nisan Pazar:
16.00 İzmir Çoruhlu FK-Uşakspor
16.00 Eskişehir Anadoluspor-Ayvalıkgücü Belediyespor
16.00 Alanya 1221 Futbol-Denizli İdmanyurdu 1959 Spor
16.00 Balıkesirspor-Eskişehirspor
16.00 Kütahyaspor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar
16.00 Karşıyaka-Söke 1970 Spor
16.00 Afyonspor-Tire 2021 FK (Zafer)