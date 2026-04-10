Konya'da miniklerden duygulandıran ziyaret

İzzet Ayşe Taşdelen 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri, öğreticileriyle birlikte Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Polis Merkezi Amirliği’ni ziyaret etti. Polis Haftası kapsamında gerçekleştirilen ziyarette öğrencilere Müftü Enes Aktaş da eşlik etti.

Minik öğrenciler, görev başındaki polislerle de bir araya gelerek hem sohbet etti hem de hazırladıkları sürprizle yüzleri gülümsetti. Ziyaret sırasında öğrenciler, polis telsizinden yaptıkları anonsla polislerin gününü kutladı. Minikler, emniyet mensuplarına çiçek vererek sevgilerini ve minnetlerini ifade etti.

Konya Beyşehir İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Salih Baysal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrenciler, İlçe Müftüsü Aktaş ve öğreticilere teşekkür etti.

Müftü Enes Aktaş ise Türk Polis Teşkilatı’nın haftasını tebrik ederek, aziz şehitler ve gaziler için dua etti, emniyet teşkilatına görevlerinde başarılar diledi.