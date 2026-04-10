Saadet Partisi'nden Tarım Fuarı açıklaması

Hüseyin Saydam, Konya Tarım Fuarı için “Sönük bir açılış yapıldı. Sadece sunucunun takdimiyle açılış gerçekleşti. 2 kişi dışında iktidarın Konya milletvekilleri bile yoktu. Bu, şehrimiz açısından çok doğru bir yaklaşım değil.” dedi.

Saydam açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“22. Tarım Fuarı için bugün Konya’dayız. İnşallah şehrimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olur. Tabii şehrimiz Konya hem tarım şehri hem sanayi şehri. Konya, Türkiye’nin en büyük yüz ölçümüne sahip bir şehir. Tahıl ambarı olarak anılıyordu. Tabii ki tarımsal manada şehrimizin büyük bir kısmı mutlaka doğrudan veya dolaylı olarak tarımla ilgilenir. Konya’mızın sanayisi bile büyük oranda tarıma dayalı bir sanayidir. Ondan dolayı da gerçekten bu fuar bu manada önemli. Şehrimiz için, ülkemiz için hayırlara vesile olur."

Saydam, bu tür organizasyonlara daha çok katılım sağlanması gerektiğini belirterek konuşmasını tamamladı.