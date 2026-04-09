  • Fuar, tarımın kalbi Konya'da atmaya devam ediyor

Fuar, tarımın kalbi Konya'da atmaya devam ediyor

TÜYAP Konya Fuarcılık tarafından düzenlenen 22.Konya Tarım Fuarı, üçüncü gününde yoğun katılımla tüm hızıyla devam ediyor.

Fuar, tarımın kalbi Konya'da atmaya devam ediyor
Anadolu Ajansı
  • TÜYAP Konya Fuarcılık tarafından düzenlenen 22. Konya Tarım Fuarı, KTO-TÜYAP Fuar Merkezi'nde 11 Nisan'a kadar yoğun katılımla sürüyor.
  • Fuar, 96 bin metrekare alanda tarım makinelerinden yenilenebilir enerjiye geniş bir ürün gamını sergileyen uluslararası bir platform sunuyor.
  • Bu yıl ilk kez "Tarımın Geleceği Sahnesi" programları düzenlenirken, fuarın geçen yılki 251 bin ziyaretçi rekorunu aşması bekleniyor.

Konya Ticaret Odası (KTO)-TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 22. Konya Tarım Fuarı, 7 salon ve açık alanlarla toplam 96 bin metrekarelik sergi alanında ziyaretçilerini ağırlıyor.

Fuar, tarım makineleri, traktör, ekim-dikim ve hasat makineleri, sulama sistemleri, tarım teknolojileri, hayvancılık ekipmanları ve yenilenebilir enerji çözümleri gibi geniş bir ürün gamını aynı çatı altında sergiliyor.

Türkiye'de 81 il ve yaklaşık 100 farklı ülkeden gelen ziyaretçilerle uluslararası bir ticaret platformuna dönüşen organizasyonun, geçen yıl ulaşılan 251 bin ziyaretçi rakamını aşması bekleniyor.

Fuar, tarımın kalbi Konya'da atmaya devam ediyor

Öte yandan bu yıl ilk kez hayata geçirilen "Tarımın Geleceği Sahnesi" programlarıyla alanında önde gelen akademisyenler ile sektör temsilcileri, tarımın geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunuyor.

Fuar kapsamında düzenlenen oturumlarda, tarımda sürdürülebilirlik, su yönetimi, akıllı teknolojiler ve üniversite sanayi işbirlikleri ele alınıyor.

Tarım sektörünün çekim merkezi haline gelen fuar, 11 Nisan'a kadar gezilebilecek.

