Konya Tarım Fuarı, ilk gün doldu taştı

7-11 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenen fuar, tarım, tarımsal mekanizasyon ve tarla teknolojileri alanında bölgenin en kapsamlı organizasyonlarından biri olarak öne çıkıyor. Düzenlenen törenle ziyaretçilerine kapılarını açan Konya Tarım Fuarının ilk gününde ziyaretçiler fuara akın etti. Stantlarda yetkililerden bilgiler alan ziyaretçiler, fuarın bir günde gezilmekle bitmeyeceğini söyleyerek yarım kalan programlarına birgün sonra tekrar devam edeceklerini söyledi.

Türkiye’nin 81 ilinden ve yaklaşık 100 farklı ülkeden gelen ziyaretçilerle uluslararası bir ticaret platformuna dönüşen organizasyon, geçtiğimiz yıl elde ettiği 251 binin üzerinde ziyaretçi ve 432 katılımcı firma başarısını bu yıl daha ileri taşımayı hedefliyor. Fuarda ilk gün dikkat çeken stantları sizler için ziyaret ettik.

‘MERAMIMIZ TARIM’ DERGİSİ FUARDA YERİNİ ALDI

Kapılarını düzenlenen törenle 22. kez açan Konya Tarım fuarının geleneksellerinden olan ve Yeni Meram tarafından hazırlanan ‘Meramımız Tarım’ dergimiz tarımın dev buluşmasında stantlarda yerini aldı. Türkiye’nin en büyük Dünyanın ise sayılı fuarları arasında yer alan ve her yıl gerçekleşen Konya Tarım Fuarında Yeni Meram bünyesinde büyük bir titizlikle hazırlanan "Meramımız Tarım" dergisi, içeriği ile sektöre önemli katkı sunmuş olacak.

ÇAYIROVA’NIN ‘HİDROLİK SÜSPANSİYON SİSTEMİ’ GÖRÜLMELİ

Yenilikleri ile sektöre önemli katkı sunan Çayırova Tarım, Tarım fuarındaki standında bu yıl özellikle Hidrolik Süspansiyon Sistemi ile öne çıkıyor. Özelikle engebeli ve yokuşlarda römorklar için üstün konfor ve sürüş deneyimi sunan sistem, her türlü arazi ve yollarda, yüksek engebelerde dahi dengeleme ve sürüş güvenliğini en üst seviyede tutuyor. Bu muhteşem yenilik için detaylı bilgi Çayırova Tarım stantında yetkililerin sunumuyla veriliyor.

ŞAKALAK TARIM YENİ NESİL ÜRÜNLERİNİ SERGİLİYOR

Şakalak Tarım Makineleri, bu yıl da yeni nesil tarım makinelerini Konya Tarım Fuarı’nda çiftçilerle buluşturuyor. Standında birbirinden yeni ve teknolojik cihazları müşterilerinin beğenisine sunan Şakalak Tarım Makineleri Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mustafa Genç, Konya Tarım Fuarı’nda sergiledikleri Clever modeli makineyi daha geniş kitlelerle buluşturacak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

TÜRK TRAKTÖR STANDINDA ÇEKİLİŞ HEYECANI YAŞANACAK

TürkTraktör, 11 Nisan Cumartesi gününe kadar açık olacak Konya Tarım Fuarı'nda New Holland ve Case IH markalarına ait traktör modellerini, tarımsal ekipmanlarını, hassas tarım teknolojilerini ve satış sonrası hizmet çözümlerini çiftçilerle buluşturuyor. Ayrıca TürkTraktör’ün Konya Tarım Fuarında yer alan stantında gerçekleşecek çekiliş ile bir kişi New Holland T580B traktör kazanma fırsatı yakalayacak.

OSES ÇİĞKÖFTE GELENEKSEL LEZZETİNİ SUNUYOR

Türkiye’nin çiğ köftede en çok tercih edilen markalarından olan Oses Çiğköfte, Konya Tarım Fuarı’ndaki yerini aldı. Tarım fuarını gezmeye gelen ve lezzeti tatmak isteyen vatandaşlar Çiğ köfteye yoğun ilgi gösteriyor. Ziyaretçilerin stantlarına gösterdiği yoğun ilgiden dolayı memnun olduklarını ifade eden Oses Konya Bölge Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Uysal, “Bu yıl gerçekleştirilen tarım fuarına ilk gün ilginin oldukça yüksek olmasının herkesi mutlu ettiğini söyledi.

ERKUNT TRAKTÖRÜN ÖNCELİĞİ: ÇİFTÇİNİN İHTİYAÇLARI

Konya Tarım Fuarında yer alan Erkunt Traktör, 2026 yılıyla birlikte geliştirdiği yeni nesil yaklaşımını çiftçilerle buluşturuyor. Erkunt Traktör CEO’su Tolga Saylan, “Biz Erkunt Traktör olarak geliştirdiğimiz her üründe, çiftçimizin sahadaki gerçek ihtiyaçlarını merkeze alıyoruz” derken fuar’da sergilenen PowerShuttle teknolojisine sahip Haşmet 110 Lüks modeli Erkunt Traktör’ün 2026 model yılıyla birlikte sunduğu yenilikler ve tarıma bakışlarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.